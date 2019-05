Europas führender CBD-Produzent nimmt Harrods in die wachsende Liste wichtiger Verkaufsstellen für hochwertiges, zugelassenes CBD-Öl auf



London (ots/PRNewswire) -



- Harrods führt ab sofort drei DragonflyCBD-Produkte mit nach eigenem Wunsch gefertigter Handelsverpackung - Die öffentliche Nachfrage nach CBD-Öl ist in Großbritannien dramatisch gestiegen - Stärkste und sicherste CBD-Produkte auf dem britischen Markt



Hochwertiges Cannabidiol-(CBD)-Öl der Londoner CBD-Marke Dragonfly ist ab sofort im legendären britischen Luxuskaufhaus Harrods erhältlich. Dragonfly-Produkte können nun aufgrund der steigenden Nachfrage nach Cannabisprodukten in den meisten großen britischen Läden gekauft werden, darunter Boots, Tesco und eine Reihe von Drogerien.



Harrods wird drei 30-ml-Produkte von Dragonfly im Angebot haben - 1500 mg, 2000 mg und 3000 mg - und zwar mit einer eigenen Handelsverpackung. Damit kann keine andere CBD-Marke in Europa aufwarten.



Obwohl CBD seit einiger Zeit in Großbritannien und in Europa legal ist, hatten Verbraucher in Vergangenheit keinen einfachen Zugang zu hochwertigen, geprüften und zugelassenen Produkten, und gingen daher oft an den Schwarzmarkt oder landeten bei ungeprüften Produkten. Unkontrollierte CBD-Produkte können nicht die Konsistenz, Stärke und Reinheit garantieren, die Marken wie Dragonfly bieten.



Vom Saatgut bis zum Verkauf kontrolliert Dragonfly jede Phase des Prozesses, einschließlich dem Anbau, der Gewinnung und der Zusammensetzung seiner Produkte. Alle Produkte verfügen über eine umfassende Zertifizierung und Konformität (vegan, gentechnikfrei, GMP-gefertigt, THC-frei), die dem hohen Standard von Harrods entsprechen. DragonflyCBD-Öl ist in führenden Drogerieketten, unabhängigen Drogerien/Apotheken und führenden Supermärkten in Stärken von 270 mg bis 3000 mg erhältlich.



Hannah Skingle, Chief Operating Officer von DragonflyCBD, sagte: "Wir freuen uns über diesen Vertriebsvertrag mit Harrods, der die Legitimität der Marke Dragonfly weiter stärkt. Es ist spannend zu beobachten, wie CBD in den Wellness-Markt eintritt, da es allgemein immer mehr akzeptiert und verstanden wird, was durch diese Vertriebsvereinbarung aufgezeigt wird."



Die jüngsten Änderungen der Gesetze für medizinisches Cannabis in Großbritannien haben Cannabis-basierte Produkte ins Rampenlicht gerückt und zu einem spürbaren Anstieg der Nachfrage nach Gesundheits- und Wellness-CBD im ganzen Land beigetragen, obwohl CBD von den Änderungen nicht betroffen ist.



Alle Produkte sind ab sofort bei Harrods erhältlich.



HINWEISE FÜR REDAKTEURE



Produktinformationen



1500 mg - 85 £ UVP 2000 mg - 100 £ UVP 3000 mg - 140 £ UVP



Informationen zu Dragonfly Biosciences



Dragonfly Biosciences ist Europas führender Hersteller von CBD- und Cannabisextrakten. Das Unternehmen fördert alle seine Produkte vom Saatgut bis zum Regal selbst: Cannabis Sativa L. wird biologisch, nach einem patentierten Extraktionsverfahren und unter GMP-Bedingungen hergestellt. Das Ölsortiment DragonflyCBD ist in führenden Drogerieketten, unabhängigen Drogerien/Apotheken und führenden Supermärkten in Stärken von 270 mg bis 3000 mg erhältlich. Mit der Lieferung von Markenprodukten und Großmengen-Rezepturen will das Unternehmen die Messlatte für Qualität setzen und eine verantwortungsbewusste Branche von der Basis aus aufbauen.



