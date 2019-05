Biomarkeruntersuchung soll das Verständnis des Wirkmechanismus und des Zusammenhangs zwischen Wirksamkeit und Nebenwirkungen vertiefen

Immunocore Limited, ein führendes Biotechnologieunternehmen für T-Zell-Rezeptoren (TCR), wird auf der Jahrestagung der American Society of Clinical Oncology (ASCO) in Chicago am 3. Juni 2019 neue Daten zum Wirkmechanismus bei fortgeschrittenem Aderhaut- und Hautmelanom aus dem klinischen Forschungsprogramm zu Tebentafusp vorstellen. Tebentafusp (IMCgp100) ist eine neuartige bispezifische biologische T-Zell-Rezeptortherapie mit einer Anti-CD3-Immun-Umleit-Effektorfunktion und zielt speziell auf gp100, ein in Melanozyten und Melanomen exprimiertes Linienantigen.

"Wir werden bei der ASCO klinische und biomarkerspezifische Daten aus unserem Lead-Programm zu bispezifischem Tebentafusp präsentieren, die einen Einblick in seinen Wirkmechanismus geben", sagte David Berman, Head of Research and Development bei Immunocore. "Unserer Ansicht nach finden diese Daten über unsere ImmTAC-Plattform ihre Verbreitung und sind ein weitere Schritt um zu erkennen, welche Patientenpopulationen davon profitieren."

Posterdiskussion/Poster: Pharmakodynamische Wirkung von IMCgp100 (TCR-CD3 bispezifisch) auf periphere Zytokine und Zusammenhang mit dem Gesamtüberleben bei Patienten mit fortgeschrittenem Melanom (Abstract-Nr. 9523, Poster-Nr. 94)

Dieses Poster zu neuen Wirkmechanismusergebnissen für Tebentafusp (IMCgp100) wird von Mark Middleton, MD, Head, Department of Oncology, Universität Oxford, am Montag, den 3. Juni, 13.15 bis 16.45 Uhr (CDT) in Halle A präsentiert.

Das Poster wird zudem von Sophie Piperno-Neumann, MD, Department of Medical Oncology, Institut Curie, in der Postersession zu Melanom/Hautkrebs am Montag, den 3. Juni, 16.30 bis 18 Uhr (CDT) in Raum E451 besprochen.

Poster: Verhältnis zwischen klinischer Wirksamkeit und Nebenwirkungen von IMCgp100, einem neuartigen bispezifischen TCR-anti-CD3, bei Patienten mit fortgeschrittenem Melanom (Abstract-Nr. 9530, Poster-Nr. 101)

In einer retrospektiven Analyse zum möglichen Zusammenhang von Ausschlag und Gesamtüberleben sowie dem zeitlichen Zusammenhang von Schlüsselzytokinen und Nebenwirkungen durch Zytokine für Tebentafusp (IMCgp100) wird dieses Poster von Omid Hamid, MD, Chief of Translational Research and Immunotherapy und Director of Melanoma Therapeutics, Angeles Clinic, in der in der Postersession zu Melanom/Hautkrebs am Montag, den 3. Juni, 13.15 bis 16.45 Uhr (CDT) in Halle A vorgestellt.

Die auf der Veranstaltung vorgestellten Analysen stammen aus einer klinischen Phase-1-Studie zur Beurteilung der Sicherheit und Verträglichkeit von Tebentafusp (NCT01211262).

Über Tebentafusp

Tebentafusp ist eine neue bispezifische biologische T-Zell-Umlenkungstherapie mit einer Anti-CD3-Immun-Umleit-Effektorfunktion, die sich gezielt auf das melanomassoziierte Antigen gp100 konzentriert. Sie wird inzwischen in Zulassungsstudien für das metastasierte Aderhautmelanom getestet. Tebentafusp hat den Fast-Track-Status und den Orphan-Drug-Status in den USA und den Promising-Innovative-Medicine-Status des UK Early Access to Medicines Scheme für das metastasierte Aderhautmelanom erhalten. Weitere Informationen zur Aufnahme in klinische Studien zu Tebentafusp für metastasiertes Aderhautmelanom finden Sie unter ClinicalTrials.gov (NCT03070392).

Über Immunocore

Immunocore, ein führendes Biotechnologieunternehmen für T-Zell-Rezeptoren (TCR), arbeitet an der Entwicklung der ersten biologischen Therapien ihrer Klasse, die das Potential haben, das Leben der Menschen zu verändern. Der primäre therapeutische Fokus des Unternehmens liegt auf der Onkologie und es betreibt zudem Programme für Infektions- und Autoimmunkrankheiten. Immunocore hat eine Pipeline aus eigenen und mit Partnern betriebenen Programmen in der Entwicklung und die Lead-Substanz, Tebentafusp, wird in klinischen Zulassungsstudien zur Behandlung von Patienten mit metastasiertem Aderhautmelanom untersucht. Zu den Kooperationspartnern zählen Genentech, GlaxoSmithKline, AstraZeneca, Lilly und die Bill- und Melinda-Gates-Stiftung. Immunocore unterhält seinen Hauptsitz in Immunocore in Milton Park, Oxfordshire (Großbritannien) und Niederlassungen in Conshohocken, PA and Rockville, MD (USA). Das Unternehmen befindet sich in Privatbesitz einer breiten internationalen Anlegerbasis. Weitere Informationen finden Sie unter www.immunocore.com.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20190516005415/de/

