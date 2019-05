Berlin (ots) - Mit einer Pressekonferenz hat der bundesweite Trägerkreis des Bündnisses "Ein Europa Für Alle - Deine Stimme gegen Nationalismus!" am Donnerstag zur Teilnahme an den zeitgleich stattfindenden Großdemonstrationen am Sonntag ab 12 Uhr in Berlin, Frankfurt, Hamburg, Köln, Leipzig, München und Stuttgart aufgerufen. Darüber hinaus gehen in ganz Europa Menschen in 42 Städten in zwölf weiteren Ländern auf die Straße. In Polen wird an 16 Orten demonstriert, in Rumänien an sieben. Von Schweden bis Spanien, von Frankreich bis Bulgarien gibt es am 19. Mai Protestzüge.



An sieben Orten in Deutschland erwarten das Bündnis zehntausende Menschen, die Nationalismus und Rassismus entgegentreten und für ein demokratisches, friedliches, nachhaltiges und solidarisches Europa auf die Straße gehen. Mit Demonstrationen und begleitender Kampagnen-Arbeit macht sich das Bündnis dafür stark, dass Bürgerinnen und Bürger am 26. Mai zur Wahl gehen und mit ihrer Stimme Europa eine Zukunft geben.



Die Demonstrationsorte in Deutschland: Berlin (Alexanderplatz), Frankfurt (Opernplatz), Hamburg (Rathausmarkt), Köln (Deutzer Werft), Leipzig (Wilhelm-Leuschner-Platz), München (Odeonsplatz), Stuttgart (Arnulf-Klett-Platz)



Hier Zitate der Rednerinnen und Redner des bundesweiten Bündnisses:



Attac Deutschland, Roland Süß, Mitglied im Koordinierungskreis: "Wir müssen weg von einem politischen System, das auf Standortkonkurrenz, Senkung von Steuern, Löhnen und Sozialstandards setzt. Um soziale Spaltung, Abstiegsängste und wachsende Ungleichheit zu bekämpfen, brauchen wir eine andere Wirtschafts-, Sozial- und Steuerpolitik in Europa. Eine solidarische Politik, die ein gutes Leben für alle garantiert."



Campact, Christoph Bautz, geschäftsführender Vorstand:



"Europas Zivilgesellschaft wächst am 19. Mai zusammen und bietet den Salvinis, Orbans und Le Pens die Stirn. Hass und Hetze der Nationalisten dürfen nicht die Europawahl bestimmen. Von Bukarest bis Malmö kämpfen wir für ein Europa, das Menschenrechte schützt, Solidarität lebt und gegen die Klimakrise kämpft."



Mehr Demokratie, Sarah Händel, Bundesvorstandsmitglied:



"Wenn die EU nicht näher an die Bürger heranrückt, werden immer mehr Bürger von der EU abrücken. Elitenpolitik und nationale Egoismen müssen aufgebrochen werden, auch durch gemeinsame Initiativen der europäischen Zivilgesellschaft. Dazu braucht es das Recht auf echte europäische Bürgerbegehren und einen Bürgerkonvent für eine europäische Verfassung!"



Naturfreundejugend Deutschlands, Sezen Çakmak, Bundesleitungsmitglied:



"Für viele junge Menschen ist Europa mehr als nur ein Staatenverbund. Es ist unsere Lebensrealität. Das beeinflusst auch unsere Perspektive auf Europa. Wir brauchen keine Grenzen, sondern Zusammenarbeit. Für viele Probleme gibt es keine nationalen Lösungen. Klimaschutz, Naturschutz und Umweltschutz benötigen ein starkes, geeintes Europa. Am 19. Mai werden wir zeigen, dass wir das Feld nicht den Nationalist*innen überlassen."



Pro Asyl, Günter Burkhardt, Geschäftsführer:



"Zivilisatorische Standards werden eingerissen, wenn Tausende im Mittelmeer ertrinken und Europa das Zurückschleppen in die Hölle Libyens finanziert. In Hotspots und Großlagern versinkt der Rechtsstaat im Schlamm, denn das Recht auf Asyl wird dort systematisch untergraben. Nationalismus und Rassismus zerstören die menschenrechtlichen Grundlage unserer Gesellschaft."



Weitere Informationen: www.ein-europa-fuer-alle.de



Trägerkreis; Attac Deutschland, Campact, Der Paritätische Gesamtverband, Mehr Demokratie, NaturFreunde Deutschlands, Pro Asyl, Seebrücke, Naturfreundejugend Deutschlands Hashtags: #1EuropaFürAlle; DeineStimmeGegenNationalismus; #19May



Liste der Demonstrationsorte in Europa:



16 in Polen (Warschau, Pulawy, Krakau, Olsztyn, Kozienice, Podkowa Lesna, Czluchow, Nowy Sacz, Olecko, Lublin, Galkowek, Czestochowa, Grodzisk Mazowiecki, Rumia, Legnica, Breslau); 7 in Deutschland (Berlin, Hamburg, München, Köln, Stuttgart, Leipzig, Frankfurt); 7 in Rumänien (Bukarest, Cluj, Constanta, Baia Mare, Iasi, Brasov, Bacau); 4 in Ungarn (Budapest, Gyál, Bátonyterenye, Tiszavasvári); 4 in Schweden (Stockholm, Göteborg, Malmö, Norrköping); 3 in Österreich (Steyr, Feldkirch, Wien); 3 in Spanien (zwei Events in Madrid, eins in Barcelona) 2 in Italien (Genua, Mailand); 2 in Frankreich (zwei Events in Paris); 1 in den Niederlanden (Utrecht); 1 in Dänemark (Kopenhagen): 1 in GB (London); 1 in Bulgarien (Sofia)



Bilder und Texte der Pressekonferenz ab 15 Uhr unter: https://www.ein-europa-fuer-alle.de/presse



Informationen zum Kundgebungsprogramm sowie zur Routenführung in Deutschland unter https://www.ein-europa-fuer-alle.de/demo



Am Demonstrationstag haben Sie unter Vorlage Ihres Presseausweises Zugang zu einem Pressepodest sowie zum Pressezelt hinter der Bühne.



OTS: Campact e.V. newsroom: http://www.presseportal.de/nr/64126 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_64126.rss2



Pressekontakt: Bündniskoordination Katja Sinko | katja@ein-europa-fuer-alle.de| 030 810560254 | 017632885341; Attac Frauke Distelrath | frauke.distelrath@attac.de | 069 90028142; Campact Svenja Koch | koch@campact.de | 01759361546; Der Paritätische Wohlfahrtsverband Janina Yeung | web.act@paritaet.org | 030 24636435; Mehr Demokratie e.V. Anselm Renn | anselm.renn@mehr-demokratie.de | 017647368890; NaturFreunde Deutschlands Samuel Lehmberg | presse@naturfreunde.de | 030 29773265; Naturfreundejugend Deutschlands Lina Mombauer | lina@naturfreundejugend.de | 030 29773278; Pro Asyl Tina Zapf | presse@proasyl.de | 069 24231430; Seebrücke Laura Kettel | presse-berlin@seebruecke.org | 0163 6180810