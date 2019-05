Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Nestle auf "Overweight" mit einem Kursziel von 106 Franken belassen. Der Lebensmittelkonzern habe seine Sparte Skin Health zu einem guten Preis an den Mann gebracht, schrieb Analyst Warren Ackerman in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Schätzungen vor einem halben Jahr hätten noch bei einem Verkaufspreis von sieben Milliarden Franken gelegen, nun seien mit dem Käufer 10,2 Milliarden Euro vereinbart worden./mf/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 16.05.2019 / 06:44 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.05.2019 / 06:44 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0051 2019-05-16/13:38

ISIN: CH0038863350