Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Novartis auf "Buy" mit einem Kursziel von 95 Franken belassen. Er sei zuversichtlicher als die Konsensschätzungen, was das Psorias-Medikament Consentyx angehe, schrieb Analyst Peter Welford in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Gleiches gelte für die Gentherapie Zolgensma./mf/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 15.05.2019 / 12:06 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.05.2019 / 00:00 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0060 2019-05-16/13:45

ISIN: CH0012005267