Abbas Ameli-Renani von der Fondsgesellschaft Amundi hält mit seinen Bedenken nicht hinter dem Berg. "Ich sehe viele Risiken für die Schwellenländer", sagt er. Dabei ist sein Geschäft die Anlage in genau diesen Ländern.

Der Portfolio-Manager ist verantwortlich für Anleihen in Emerging Markets, also bei den aufstrebenden Schwellenländern. "Die Fed macht uns zurzeit die geringsten Sorgen.", fügt er hinzu. Wie so viele Experten erwartet er keine Zinserhöhung der US-Notenbank mehr in diesem Jahr. Sollte es wider Erwarten doch dazu kommen, dann nur bei einem unverhofften weltweiten Aufschwung, der die Schwellenländer mittragen würde.

Zurzeit hat Ameli-Renani den Dollar noch übergewichtet, er rechnet aber gegen Ende des Jahres mit einer Abschwächung der amerikanischen Währung, weil die Fed mehr Spielraum für eine Lockerung hat als die anderen Zentralbanken in Industrieländern.

Sorgen bereitet ihm vor allem China. Am Mittwoch gab das Land überraschend schwache Daten zu Einzelhandelsverkäufen und zur Industrieproduktion bekannt. Der Handelskonflikt mit den USA belastet das Land im fernen Osten. Vor allem aber glaubt Ameli-Renani: "Die Märkte schätzen Chinas Aussichten zu positiv ein." Seiner Meinung nach setzen sie zu sehr darauf, dass die Regierung die Wirtschaft mit großzügigen Ausgaben anschieben kann.

Ameli-Renani warnt: "Der Stimulus ist diesmal nur ein Drittel so groß wie im Jahr 2015. Außerdem beflügelt er vor allem die Binnenfrage und wirkt daher nicht so stark auf ...

