Wien (www.fondscheck.de) - Andreas Steinert wechselte vor einem Jahr von der Generali zu Amundi, um den Drittvertrieb in Deutschland zu leiten, so die Experten von "FONDS professionell".Im Interview mit "FONDS professionell" verrate er, wie er mit dem Branchenwechsel klargekommen sei, warum er sein Sales-Teams neu organisiert habe und welche Produkte er in den Vertriebsfokus stelle. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...