Francotyp-Postalia Holding AG: Erstklassiges Design - FP IoT-Gateway erhält Red Dot Award DGAP-News: Francotyp-Postalia Holding AG / Schlagwort(e): Kooperation/Sonstiges Francotyp-Postalia Holding AG: Erstklassiges Design - FP IoT-Gateway erhält Red Dot Award 16.05.2019 / 14:00 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Erstklassiges Design - FP IoT-Gateway erhält Red Dot Award Francotyp-Postalia (FP), Experte für sicheres Mail-Business und sichere digitale Kommunikationsprozesse beeindruckt auch die Designbranche mit ihrem Hardware-Sicherheitsmodul und gewinnt die renommierte Auszeichnung bereits zum zweiten Mal. Mit seiner Optik wird das IoT-Gateway auch hohen Kundenansprüchen gerecht. Berlin, 16.05.2019 - IoT-Gateways dienen in erster Linie der Überwachung, Steuerung und kryptografisch gesicherten Übertragung von Daten in der Produktion. Die IoT-Gateways von FP bieten aber noch mehr als das. Davon konnte sich jetzt auch die internationale Expertenjury des Red Dot Award überzeugen. IoT-Gateway von FP: robust, nutzerfreundlich und individuell Unternehmen aus 55 Ländern reichten mehr als 5.500 Produkte zum Design-Wettbewerb ein, bei dem alles vom Kopfhörer bis zum Auto unter die Lupe genommen wird. Nachhaltige und individualisierbare Produkte stehen dabei aktuell hoch im Kurs. Im Rahmen einer mehrtägigen Qualitätsprüfung überzeugte das IoT-Gateway die Juroren und gewann die begehrte Auszeichnung "Product-Design 2019" - mit einem Produkt, welches auf den ersten Blick zwar etwas erklärungsbedürftig und wenig sexy erscheint, dafür jedoch bei den Kunden Aufmerksamkeit schafft. "Die Anerkennung mit diesem begehrten Qualitätssiegel ist eine weitere Bestätigung dafür, dass sorgfältige Designentwicklung sich auch für Produkte lohnt, bei denen die Optik auf den ersten Blick vielleicht eine eher untergeordnete Rolle spielt", sagt Rüdiger Andreas Günther, Vorstandsvorsitzender von FP. Lob gab es von der Jury neben der hohen Designqualität auch für die Funktionalität des IoT-Gateways. Das Gehäuse eignet sich für unterschiedliche Umgebungen, da es robust sowie wasser- und staubdicht ist. Diverse Farboptionen verleihen den Gateway-Varianten zusätzliche Individualität. Dadurch setzt sich das FP Portfolio klar von seinen Konkurrenzprodukten ab. Das einfach gehaltene Design kommt der Bedienbarkeit zugute. Gutes Design: Wichtiger denn je Laut der Studie "State of Create 2016" macht für fast zwei Drittel der Deutschen gutes Design den Unterschied beim Kauf. 61 Prozent der Befragten entscheiden sich bei zwei gleichwertigen Produkten für die Option mit der besseren Optik. Langfristig zahlt sich das Design auch für die Kundenbindung aus. 58 Prozent der deutschen Befragten gaben an, dass ein stimmiges Layout ihre Markenloyalität fördert. Bereits 2012 hat der Experte für sichere Kommunikation in der Kategorie "Product Design" für sein Frankiersystem PostBase verliehen bekommen. Die vom Design-Zentrum Nordrhein-Westfalen ins Leben gerufene Auszeichnung wird seit 1955 in den Kategorien Product Design, Designkonzept und Kommunikationsdesign vergeben. Gewinnerprodukte dürfen den roten Punkt als international anerkanntes Gütesiegel für herausragendes Design tragen. Die Ehrung der Preisträger findet am 8. Juli im Essener Opernhaus statt. Für Presseanfragen wenden Sie sich bitte an: Konstantin Krüger Tel.: +49 (0)40 899 699 576 E-Mail: fp-presse@fischerappelt.de Kontakt im Unternehmen: Karl R. Thiel, Leitung Brand-PR Tel.: +49 (0)30 220 660 123 E-Mail: kr.thiel@francotyp.com Folgen Sie uns auf Social Media: Facebook, LinkedIn, Twitter, Xing und Youtube. Oder abonnieren Sie unser RSS-Feed. Über Francotyp-Postalia: Der international agierende börsennotierte FP-Konzern mit Hauptsitz in Berlin ist Experte für sicheres Mail-Business und sichere digitale Kommunikationsprozesse. Als Marktführer in Deutschland und Österreich bietet der FP-Konzern mit den Produktbereichen "Frankieren und Kuvertieren", "Mail Services" und "Software" Produkte und Dienstleistungen zur effizienten Postverarbeitung, Konsolidierung von Geschäftspost und Digitale Lösungen für Unternehmen und Behörden. Der Konzern erzielte 2018 einen Umsatz von über 200 Mio. Euro. Francotyp-Postalia ist in zehn Ländern mit eigenen Tochtergesellschaften und über ein eigenes Händlernetz in 40 weiteren Ländern vertreten. Aus seiner mehr als 96jährigen Unternehmensgeschichte heraus verfügt FP über eine einzigartige DNA in den Bereichen Aktorik, Sensorik, Kryptografie und Konnektivität. Bei Frankiersystemen hat FP einen weltweiten Marktanteil von mehr als elf Prozent. 