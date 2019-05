Im März dieses Jahres war es so weit: Mit dem Invesco Elwood Global Blockchain UCITS ETF (WKN:A2PA3S) wurde der erste Blockchain-ETF Deutschlands aufgelegt. Nun kann also auch hierzulande breit diversifiziert in Unternehmen aus dem Bereich "Blockchain" investiert werden! Warum ich die Blockchain-Technologie für vielversprechend halte, ob der Invesco-ETF ein smartes Investmentvehikel ist und in welche Unternehmen er letztendlich investiert, erfährst du, wenn du weiterliest. Warum die Blockchain so ...

