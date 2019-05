Von Ulrike Dauer

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Deutsche-Post-Tochter DHL Express hat am Donnerstag den Startschuss für einen Drohnen-Lieferservice in China gegeben. Zu dem Zweck ist DHL Express eine strategische Partnerschaft mit dem chinesischen Drohnenhersteller EHang eingegangen. Beide Unternehmen wollen gemeinsam Lösungen für die vollkommen automatisierte und intelligente Drohnen-Zustellung in den Ballungsgebieten Chinas entwickeln.

Dabei sollen autonome Beladung und Entladung der Drohne die Effizienz und Wirtschaftlichkeit steigern und den Energieverbrauch reduzieren.

Ab sofort werden täglich Sendungen zwischen dem DHL Service-Zentrum in Liaobu, Dongguan, in der Provinz Gungdong und einem 8 Kilometer entfernten Standort eines Kunden transportiert. Der Startschuss fiel am Donnerstag. Durch den Einsatz der Falcon-Drohne von EHang werde die Lieferzeit per Straße von rund 40 Minuten auf 8 Minuten verkürzt. Das reduziere nicht nur den Energieverbrauch und verbessere die CO2-Bilanz, sondern senke auch die Kosten um bis zu 80 Prozent.

DHL Express will rasch neue Routen für seine Kunden in China erschließen. Zusammen mit EHang entwickelt das Unternehmen eine zweite Drohnengeneration, um Kapazität und Reichweite von Drohnenzustellungen noch weiter auszubauen.

