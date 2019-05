OnePlus Bullets Wireless 2 kombinieren dynamischen Lautsprecher für warme, volle Bässe und zwei ausgewogene Armaturentreiber für außergewöhnlich klare Stimmen und Höhen

OnePlus, ein auf das Benutzererlebnis ausgerichtetes globales Unternehmen für mobile Technologien, das hochwertig gestaltete Geräte mit erstklassiger Verarbeitungsqualität und leistungsstarker Hardware entwickelt und Knowles Corporation (NYSE: KN), ein Marktführer und weltweiter Anbieter von fortschrittlichen mikroakustischen, Audioverarbeitungs- und Präzisionsgerätelösungen, haben heute die Einführung neuer, dreiteiliger, kabelloser Premium Sound-Kopfhörer für ein reichhaltiges, erstklassiges Klangerlebnis bekannt gegeben. Die OnePlus Bullets Wireless 2 bestehen aus einem dynamischen Lautsprecher für warme, volle Bässe und zwei kundenspezifischen ausgewogenen Armaturentreibern von Knowles für außergewöhnlich klare Stimmen und Höhen und passen ideal zu den beliebten Mobiltelefonen von OnePlus oder jeder anderen Audioquelle mit Bluetooth-Verbindung.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20190516005577/de/

OnePlus Bullets Wireless 2 headphones feature a dynamic speaker for warm, full bass and two balanced armature drivers from Knowles for exceptionally clear vocals and treble. (Photo: Business Wire)

Die ausgewogenen Armaturentreiber von Knowles sind aufgrund ihrer klaren und präzisen Musikwiedergabe seit langem die bevorzugte Wahl von professionellen Musikern und Audiophilen. In jüngster Zeit haben immer mehr Verbraucherkopfhörermarken die ausgewogene Armaturentreiber-Technologie für ein erstklassiges Hörerlebnis eingeführt. Mit der Kombination eines dynamischen Lautsprechers mit zwei ausgewogenen Armaturentreibern von Knowles sprechen die OnePlus Bullets Wireless 2 Verbraucher an, die eine große Bandbreite von Musik hören und bieten gleichzeitig drahtlose Freiheit für einen aktiven Lebensstil. "OnePlus ist seit langem bekannt für seine beliebten, leistungsstarken und hochwertigen Mobiltelefone. Knowles freut sich über die Zusammenarbeit mit OnePlus, um den perfekten Kopfhörer für ein hochwertiges und angenehmes Hörerlebnis anzubieten", so Jon Kiachian, stellvertretender Leiter der Geschäftseinheit für ausgewogene Armaturentreiber von Knowles.

"Wir erwarten, dass drahtlose Kopfhörer bis 2023 über 10 CAGR erreichen (über 30 Milliarden US-Dollar Umsatz im Einzelhandel), während die Im-Ohr-Kategorie mindestens zwei Drittel davon ausmachen wird, da Verbraucher diese kleinen Ohrhörer für erstklassige Audioerlebnisse nutzen, für die zuvor größere Über-Ohr-Kopfhörer benötigt wurden", so Simon Bryant, Forschungsleiter des spezialisierten Forschungsunternehmens Futuresource Consulting. "In dieser Kategorie werden Premium-Sets über 100 US-Dollar das stärkste Wachstum verzeichnen, denn Verbraucher werden weiterhin mehr bezahlen, um ihre Kopfhörer aufzurüsten und die neuesten und besten Funktionen zu erhalten sowie bessere Audio-Wiedergabeerlebnisse in den tragbarsten und vielseitigsten Formfaktoren genießen zu können. Mit ihrer geringen Größe und präzisen Klangwiedergabe sehen wir ausgewogene Armaturentreiber als Schlüsseltechnologie für Premium Sound bei Bluetooth-Kopfhörern und modernen TWS-Hörgeräten. Damit setzt sich ein Trend fort, den wir seit mindestens 10 Jahren beobachten."

Die OnePlus Bullets Wireless 2 wurde zusammen mit dem neuen Flaggschiffmodell OnePlus 7 Series angekündigt und werden am 17. Mai in Nordamerika, am 21. Mai in Europa und China sowie am 28. Mai in Indien erhältlich sein.

Weitere Informationen zu den ausgewogenen Armaturenlösungen von Knowles finden Sie unter KnowlesPremiumSound.com.

Über die Knowles Corporation

Die Knowles Corporation (NYSE: KN) ist Marktführer und weltweiter Anbieter von fortschrittlichen Mikroakustik-, Audioverarbeitungs- und Präzisionslösungen für die Bereiche mobile Unterhaltungselektronik, Kommunikation, Medizin, Verteidigung, Automobil und Industrie. Knowles nutzt seine führende Position bei MEMS-Mikrofonen (mikro-elektro-mechanische Systeme) und ausgeprägten Fähigkeiten in der Audioverarbeitung, um Audiosysteme zu optimieren und das Benutzererlebnis in mobilen, Ohr- und IoT-Anwendungen zu verbessern. Knowles ist ebenfalls führend bei akustischen Komponenten, High-End-Kondensatoren und mmWave RF-Lösungen für eine Vielzahl von Märkten. Der Kundenfokus von Knowles, kombiniert mit einzigartiger Technologie, proprietären Fertigungstechniken, genauen Tests und globalem Maßstab, ermöglicht dem Unternehmen, innovative Lösungen anzubieten, die Benutzerfreundlichkeit optimieren. Knowles wurde 1946 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Itasca, Illinois. Knowles ist ein globales Unternehmen mit Mitarbeitern in 11 Ländern. Das Unternehmen wurde 2014 aus der Dover Corporation ausgegliedert und konzentrierte sich auf die Erneuerung seines Geschäftsportfolios und Investitionen in hochwertige Lösungen, um Erträge zu diversifizieren und das Engagement in wachstumsstarken Märkten zu erhöhen. Weitere Informationen finden Sie unter Knowles.com.

Über OnePlus

OnePlus ist ein globales Unternehmen für mobile Technologien, das herkömmliche Technologiekonzepte hinterfragt. OnePlus wurde auf der Grundlage des Mottos "Never Settle" aufgebaut und entwickelt hochwertig gestaltete Geräte mit erstklassiger Verarbeitungsqualität und leistungsstarker Hardware. OnePlus gedeiht durch starke Bindungen und gemeinsames Wachsen mit einer Gemeinschaft aus Nutzern und Fans. Um weitere Informationen zu erhalten, besuchen Sie bitte OnePlus.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20190516005577/de/

Contacts:

Mike Knapp

Knowles Anlegerbeziehungen

630-238-5236

Mike.Knapp@Knowles.com