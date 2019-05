Das sind Nachrichten, die Aktionären guttun. Ergebnis und Gewinn sind deutlich gestiegen, und auch die restlichen Monate des Jahres sieht man sich auf Kurs. Dies vermeldete uns der Energiekonzern RWE (WKN:703712) am 15.05.2019 mit der Bekanntgabe seiner Zahlen zum ersten Quartal. Obwohl man mitten in einem gewaltigen Konzernumbau steckt, gelingt ein guter Start ins Jahr 2019. Und der RWE-Konzern hat noch viel vor. Nach dem geplanten Umbau will man zu einem der größten europäischen Ökostromkonzerne ...

Den vollständigen Artikel lesen ...