Erschreckend schwache Zahlen und die Angst vor den Milliardenkosten für den 5G-Netzaufbau haben die Drillisch-Aktie am Mittwoch auf Talfahrt geschickt. Am Donnerstag kann sich der MDAX-Titel etwas stabilisieren. Für Entwarnung ist es aber noch zu früh, nach wie vor steht in den Sternen, wie die Zukunft des Mobilfunkkonzerns aussieht.

