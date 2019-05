Die Aktie von Morphosys kann am heutigen Donnerstag deutliche Zugewinne verzeichnen. Wie an der Schnur gezogen, klettert das Biotech-Papier nach oben. Mittlerweile hat das Plus 4,4 Prozent erreicht. Damit läuft die Aktie in Richtung des wichtigen Widerstands in Form der 200-Tage-Linie. Knapp darüber wurde das Maihoch bei 96,45 Euro markiert. Gelingt Morphosys der Sprung darüber, wäre dies ein massives Kaufsignal.

