Goldman Sachs hat Nestle angesichts des geplanten Verkaufs der Hautpflegesparte auf "Buy" mit einem Kursziel von 104 Franken belassen. Der vorgeschlagene Kaufpreis in Höhe von 10,2 Milliarden Franken entspreche den Bewertungen, die in den jüngsten Presseberichten zu lesen gewesen seien, schrieb Analyst John Ennis in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Verkauf zeige die Fortschritte beim Portfolio-Umbau und der damit angestrebten Verbesserung des Wachstums./ck/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 16.05.2019 / 09:53 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0065 2019-05-16/14:49

ISIN: CH0038863350