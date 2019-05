Goldman Sachs hat Roche nach der US-Zulassung des Krebsmittel Venclexta in Kombination mit dem Mittel Gazyva gegen chronisch lymphatische Leukämie (CLL) auf "Buy" belassen. Das Kursziel beträgt unverändert 320 Franken. Die Ansprechrate der Patienten und das breitere Feld an Betroffenen, das abgedeckt werden könne, stimmten ihn zuversichtlich, schrieb Analyst Keyur Parekh in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./ck/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 16.05.2019 / 10:45 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0069 2019-05-16/14:54

ISIN: CH0012032048