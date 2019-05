Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Cisco nach Zahlen von 56 auf 61 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Resultate des Netzwerkausrüsters seien besser als befürchtet, schrieb Analyst John Roy in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der erwartungsgemäße Ausblick habe die Sorgen um den Handelsstreit gemildert. Er verschob den Bewertungshorizont um ein Jahr in die Zukunft./tih/la

