Heute haben Braidy Industries, Inc. ("Braidy") und die Untergesellschaft der En+ Group United Company RUSAL plc ("Rusal") gemeinsam bekannt gegeben, dass die jeweiligen Vorstände ein Lead-Investment von 200 Millionen USD in das Walzwerk Braidy Atlas durch Rusal genehmigt haben. Im Gegenzug für diese Investition erhält Rusal einen Anteil von 40 an Braidy Atlas, das seit 37 Jahren erste Greenfield-Aluminium-Walzwerk in den USA. Der Vertrag soll im zweiten Quartal 2019 abgeschlossen werden.

Rusal wird im Verlauf der nächsten zehn Jahre jährlich 200.000 Tonnen zertifizierter kohlenstoffarmer Aluminiumbarren und -platten von Premiumqualität liefern, wodurch Braidy 20 geringere CO2-Emissionen erreichen wird als sein nächstes Konkurrenzunternehmen. Hierbei handelt es sich um den weltweit größten Auftrag an hochwertigen, vorlegierten und kohlenstoffarmen Rohstoff-Aluminiumplatten für ein einzelnes Walzwerk.

Der Vorsitzende und CEO von Braidy Industries Craig Bouchard erklärte: "Hierbei handelt es sich um eine Nachhaltigkeitspartnerschaft der Spitzenklasse für die globale Aluminiumindustrie."

Über das Walzwerk Braidy Atlas:

Braidy Atlas ist das erste neue Greenfield-Walzwerk in 37 Jahren.

Dieses neue Werk ist auf die langfristige Belieferung mit hochwertigem, kohlenstoffarmem Aluminium angewiesen.

Kein US-amerikanischer Hersteller von hochwertigem Aluminium kann derartige Mengen bereitstellen.

Außerhalb der USA ist nur Rusal in der Lage, das erforderliche kohlenstoffarme, hochwertige Aluminium bereitzustellen.

Braidy und Rusal vereint die Vision kohlenstoffarmen Wachstums und die Möglichkeiten, die daraus erwachsen.

Weitere Informationen finden Sie unter www.braidy.com.

Über RUSAL:

RUSAL (www.rusal.ru) ist der weltweite Marktführer der Aluminiumbranche. 2018 war das Unternehmen für 5,8 der weltweiten Herstellung von Aluminium und 6,2 der Herstellung von Aluminiumoxid verantwortlich. Das Unternehmen beschäftigt etwa 64.000 Mitarbeiter und unterhält Zweigstellen in 20 Ländern auf fünf Kontinenten. Die Stammaktien von RUSAL werden an der Börse von Hongkong gehandelt (Börsencode 486). Die ordentlichen Aktien von RUSAL werden an der Moskauer Börse gehandelt (Börsencode ist RUAL).

