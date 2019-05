Die Kurse von US-Staatsanleihen sind am Donnerstag etwas gefallen. Marktbeobachter sprachen von einer leichten Gegenbewegung, nachdem die Festverzinslichen seit Beginn der Handelswoche tendenziell als sicherer Anlagehafen gefragt waren. Der Handelsstreit zwischen den USA und China bleibt ein bestimmendes Thema an den Finanzmärkten, was die Kurse sicherer Anleihen nach wie vor stützt.

Zum Handelsauftakt belasteten auch besser als erwartet ausgefallene US-Konjunkturdaten die Festverzinslichen. Im Mai war das Geschäfsklima in der Region um Philadelphia stärker als erwartet gestiegen und die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe in den USA war in der vergangenen Woche überraschend stark gesunken.

Zweijährige Anleihen fielen um 2/32 Punkte auf 100 2/32 Punkte. Sie rentierten mit 2,20 Prozent. Fünfjährige Anleihen verloren 5/32 Punkte auf 100 9/32 Punkte. Sie rentierten mit 2,19 Prozent. Richtungsweisende zehnjährige Anleihen sanken um 7/32 Punkte auf 99 25/32 Punkte. Sie rentierten mit 2,40 Prozent. Longbonds mit einer Laufzeit von dreißig Jahren gaben um 7/32 Punkte auf 100 28/32 Punkte nach. Sie rentierten mit 2,83 Prozent./jkr/jsl/fba

