Frankfurt am Main (www.fondscheck.de) - Die Geschäftsführung von La Française Asset Management GmbH wurde zum 15. Mai 2019 mit dem Eintritt von Pascal Traccucci um ein weiteres Mitglied erweitert, so die La Française Asset Management GmbH in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...