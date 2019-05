Osnabrück (ots) - Mieterbund: Vonovia-Ankündigung ist ein PR-Gag



Geschäftsführer Ropertz fordert Konzern zu klaren Regelungen bei Mieterhöhungen auf



Osnabrück. Ulrich Ropertz, Geschäftsführer des Mieterbundes, hat die von Vonovia angekündigte Wohngarantie für ältere Mieter als "PR-Gag" bezeichnet. "Weniger reden und mehr tun, das wäre unsere Botschaft", sagte Ropertz im Gespräch mit der "Neuen Osnabrücker Zeitung". Er appellierte an Vonovia-Chef Rolf Buch, konkretere Pläne vorzulegen. "Wenn es nicht nur schöne Worte angesichts einer Hauptversammlung sein sollen, dann muss er klare Regelungen treffen, wie er sicherstellen will, dass Mieter nach einer Modernisierung ihre Wohnung weiter bezahlen können. Und er muss sagen, inwieweit Vonovia bereit ist, auf Mieterhöhungen im Einzelfall zu verzichten."



Kurz vor der Hauptversammlung des Konzerns hatte Vonovia-Chef Buch gesagt: "Wir geben Mietern ab 70 die Garantie, dass sie ihre Wohnungen nicht verlassen müssen." Der Konzern sichere ihnen zu, "dass ihre Wohnung bei Veränderung der ortsüblichen Vergleichsmiete bezahlbar bleibt".



OTS: Neue Osnabrücker Zeitung newsroom: http://www.presseportal.de/nr/58964 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_58964.rss2



Pressekontakt: Neue Osnabrücker Zeitung Redaktion Telefon: +49(0)541/310 207