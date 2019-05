Dieser Preis ehrt Führungskräfte, die ehrenamtlich Schulen und Notfallzentren ans Netz bringen



Rolling Meadows, Illinois (ots/PRNewswire) - Cambium Networks, ein führender globaler Anbieter von drahtlosen Netzwerklösungen, gab heute die Gewinner des Cambium Networks Connectivity Hero-Preises für das erste Quartal 2019 bekannt. Roberto Constante von Consulnetworks und Chris Hillis vom Information Technology Disaster Resource Center sind Führungskräfte in der Kommunikationsbranche, die ihre Zeit und ihre Talente einbringen, um hilfsbedürftigen Menschen zu helfen. Sie bemühen sich, Schulen und Notfallzentren mit WLAN zu versorgen und Menschen kurzfristig zu helfen. Aber Ihre Aktivitäten haben noch eine viel größere Reichweite.



Denn diese "Helden" sind nicht allein: Beide sind Führungskräfte, die mit Gleichgesinnten zusammenarbeiten, um ein gemeinsames Ziel zu erreichen. Atul Bhatnagar, Präsident und Geschäftsführer von Cambium Networks erklärt dazu: "Beide Gewinner haben etwas Wichtiges herausgefunden: Wenn sie ihre Zeit und ihre Talente dafür einsetzen, anderen Menschen zu helfen, entwickeln sie gleichzeitig ein viel tiefgreifenderes Gefühl für Gemeinschaft und Zielorientiertheit. Wir gratulieren Roberto und Chris und lassen alle Mitarbeiter der Unternehmen für ihre herausragende Hilfsbereitschaft an Menschen in Not hochleben. Cambium Networks freut sich, die ausgewählten Unternehmen für ihre Wohltätigkeit mit 1.000 US-Dollar zu belohnen."



"Die Bereitstellung von kostengünstiger, zuverlässiger und drahtloser Konnektivität in Regionen, die derzeit nicht über diese Technologie verfügen, trägt maßgeblich zur Verbesserung der Lebensqualität in diesem Bereich bei", erklärt Daryl Schoolar, Übungsleiter, Serviceanbieter Technologie bei Ovum Research. "Das Internet hat unsere Lern-, Arbeits- und Kommunikationsverfahren revolutioniert. Menschen ohne Internetanschluss riskieren, in Bildung und Wirtschaft ins Hintertreffen zu geraten. Wenn wir keine Wege finden, allen Menschen überall auf der Welt stabile Breitbandverbindungen zur Verfügung zu stellen, wird die Lücke zwischen den Menschen, die Zugriff auf das Internet haben, und den Menschen, die keinen Zugriff haben, immer weiter wachsen. Unternehmen wie Cambium Networks arbeiten daran, diese Lücke zu schließen. Dazu spenden sie gemeinsam mit ihren Partnern Geräte, mit denen entrechteten Gemeinden auf der ganzen Welt zuverlässige Konnektivität bereitgestellt werden kann."



- Roberto Constante, Geschäftsführer, Consulnetworks - Roberto arbeitet in Zusammenarbeit mit Regierungsbehörden als Technologiedistributor und stellt in öffentlichen Schulen in ländlichen Gegenden Lateinamerikas Konnektivität bereit. Seine persönliche Freizeit stellt Roberto in seinem Haus in Ecuador dafür zur Verfügung, gemeinsam mit der Organisation Rotaract soziale Arbeit zu leisten, um das Leben von Kindern zu verbessern. "Ich denke, wir kommen alle mit der gleichen Mission auf die Welt", sagt Roberto. "Meine Mission sollte darin bestehen, anderen Menschen mit dem, was ich habe, zu helfen, um der Welt einen Teil dessen zurückzugeben, was sie mir gegeben hat. Die soziale Arbeit zur Unterstützung von Kindern gibt mir diese Möglichkeit." Roberto arbeitet für die Wohltätigkeitsorganisation Fundación Rotaria Colombia: https://www.rotary.org/es/about-rotary/rotary-foundation - Chris Hillis, Mitbegründer, Information Technology Disaster Resource Center (ITDRC) - Das ITDRC versorgt Tausende von Überlebenden von Katastrophen in Dutzenden Gemeinden in den Vereinigten Staaten mit WLAN-Anschlüssen und technischen Ressourcen und unterstützt sie damit in den kritischen Tagen und Wochen nach einer Katastrophe. "ITDRC setzt sich aus etwa 1.500 freiwilligen, serviceorientierten Technologieexperten zusammen", sagt Chris. "Jedes Mitglied hat zwar eine geringfügig andere Motivation, aber die gemeinsame Aufgabe, anderen zu helfen, schweißt das Team zusammen. Wir glauben an unsere Fähigkeit, Gutes zu tun - denn eigentlich sind wir nur Nachbarn, die ihren Nachbarn helfen." Chris arbeitet für die Wohltätigkeitsorganisation ITDRC - https://www.itdrc.org.



In jedem Quartal erweitert Cambium Networks die Gewinner des Connectivity Hero Award um ein weiteres Mitglied. Diese Männer und Frauen sind Vorbilder für Fürsorge und Engagement - eine Eigenschaft, die, gekoppelt mit entsprechenden Aktivitäten, die Welt verändern kann. Wenn Sie eine Person kennen, die zu dieser Gruppe Menschen gehört, nehmen Sie sich die Zeit und nominieren Sie sie bitte für die nächste Preisverleihung.



Informationen zu Cambium Networks



Cambium Networks ist ein führender, global tätiger Anbieter von Drahtloskonnektivitätslösungen für die bessere Vernetzung von Menschen, Orten und Dingen. Das Unternehmen hat sich auf ein durchgängiges Drahtlos-Fabric zuverlässiger, skalierbarer und sicherer Cloud-Plattformen spezialisiert, die unter herausfordernden Bedingungen funktionieren. Cambium Networks bietet Serviceanbietern und Unternehmen sowie Netzwerkbetreibern für Industrie und die Regierung die Möglichkeit, intelligente Konnektivität an der Edge aufzubauen. Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich außerhalb von Chicago und es verfügt über F&E-Zentren in den USA, in Großbritannien und Indien. Cambium Networks vertreibt seine Lösungen über eine Reihe von vertrauenswürdigen globalen Distributoren. www.cambiumnetworks.com



