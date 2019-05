Ähnlich wie der DAX hatte auch der Dow Jones gestern im Handelsverlauf eine Trendwende vollzogen. Die anfänglichen Verluste liess er schnell hinter sich. Am Ende des Tages reichte es für einen Zugewinn von knapp 0,5 Prozent.



Bei den Einzelwerten geht es heute um folgende Themen: Walmart, Boeing, Pfizer, Match Group und Tesla. Patrick Dewayne, Korrespondent an der Börse Frankfurt, gibt einen Überblick, was die Märkte in Deutschland heute bewegt.