Schaukelbörsen trieben uns die Schweißperlen auf die Stirn. Jetzt setzen Anleger auf eine friedliche Lösung zumindest zwischen EU und USA? Zu Recht? Und was ist mit den restlichen Konflikten?!



Ist es das, was grad den Bitcoin so treibt?! 8000 Dollar - mehr als 100 Prozent in diesem Jahr Plus! Und dann war ja noch die Berichtssaison: Starkes Umsatzwachstum, sinkende Gewinne. Ist es das, was Investoren von den Märkten freihält? Die Unsicherheit, dass es noch schlechter kommt? Wir blicken zurück und nach vorn...