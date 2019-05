München (ots) - Die geplanten Themen:



Roadtrip durch Ost und West



Die Grenze in den Köpfen - 30 Jahre nach dem Mauerfall



Erst schießen, dann reden



Wie Bolsonaro in Brasilien Bildung und Kultur verramscht



Umkämpftes Asyl



Die Geschichte eines umstrittenen Artikels im Grundgesetz



Wem gehört der Mond? Wie unser kosmischer Nachbar die Menschheit bewegt



Von Endlichkeit und Glück



"The National" mit neuer Platte auf Tour



Im Internet unter www.DasErste.de/ttt



Moderation: Max Moor



Redaktion: Susanne Schettler (WDR)



OTS: ARD Das Erste newsroom: http://www.presseportal.de/nr/6694 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_6694.rss2



Pressekontakt: Agnes Toellner, Presse und Information Das Erste, Tel: 089/5900 23876, E-Mail: agnes.toellner@DasErste.de