Wegen des Streits über gemeinsame Rüstungsexportregeln könnte sich das Projekt verzögern. Das Auftragsvolumen wird auf 100 Millionen Euro geschätzt.

Die milliardenschwere Entwicklung des neuen deutsch-französischen Kampfjets dürfte sich nach Einschätzung des europäischen Rüstungskonzerns Airbus wegen des Streits über gemeinsame Rüstungsexportregeln verzögern.

Bei der Luftfahrtausstellung im Juni in Paris seien eigentlich die ersten konkreteren Schritte für das Projekt geplant gewesen, sagte der Airbus-Vertreter in Berlin, Alexander Reinhardt, bei einer Veranstaltung am Donnerstag. "Das wird wahrscheinlich nicht funktionieren, weil wir in Deutschland einfach mit diesem Prozess (der Suche nach gemeinsamen Exportregeln) ...

