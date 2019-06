Berlin/Wien (ots) - Employer Branding: Vom Trendthema zum Must-Have im Unternehmen. Partnerschaft zwischen DEBA und HR Inside Summit soll Community-Vernetzung in der DACH-Region stärken.



Kooperation verstärkt Fachexpertise 2019 haben DEBA und der HR Inside Summit beschlossen, dem Thema Employer Branding eine exponierte Bühne zu bieten. Dazu wird es auf der mehr als 3.500m2 großen Networkingmesse einen eigenen Bereich geben, in dem Employer Brand Experience erlebbar wird. DEBA kuratiert erfahrene Praktiker und Arbeitsbeispiele entlang der Themenschwerpunkte der Candidate bzw. Employee Experience. Da jedes Unternehmen bei der Definition und Umsetzung der Arbeitgebermarke vor individuellen Herausforderungen steht, können die Teilnehmer die für sie relevanten Themen gezielt ansteuern. Der Schwerpunkt wird dabei auf identitätsbasiertem Employer Branding liegen.



DEBA präsentiert sich auf dem Summit im Schulterschluss mit der WU Executive Academy der Wirtschaftsuniversität Wien. Beide Organisationen bieten zusammen mit dem Executive Education Center der Technischen Universität München einen Zwei-Länder-Zertifikatskurs "Employer Brand Manager/in" an.



"Wir sind stolz in DEBA, den führenden Experten rund um das Thema Employer Branding als Partner gewonnen zu haben. Im HR Bereich gibt es selten ein Thema, das so schnell einen so hohen Stellenwert bekommen hat, wie Employer Branding. Mittlerweile ist es kein Trend mehr, sondern vielmehr ein "Must" eine fundierte Employer Brand Strategie zu haben. Daher war es für uns ganz klar, die fachliche Expertise vom Themenführer am deutschen Markt für unser Event nach Wien zu holen", meint Victoria Schmied, Initiatorin des HR Inside Summits über die Zusammenarbeit mit DEBA.



Wolf Reiner Kriegler, Gründer und Geschäftsführer der DEBA GmbH, betont, "das HR Inside Summit und DEBA haben einen starken gemeinsamen Nenner: Gemeinsames Wachstum in der HR Community fördern und das Thema Employer Branding voranbringen".



HR Inside Summit 2019



Der HR Inside Summit ist in der 5. Auflage am 9. und 10. Oktober in der Hofburg Wien der führende HR Kongress in der DACH-Region. Mit mehr als 2.000 Teilnehmern aus Österreich, Deutschland und Schweiz werden an zwei Tagen in mehr als 10 Keynotes und 50 Sessions und Workshops die aktuellen Trends und Herausforderungen im HR Bereich präsentiert und diskutiert.



Über DEBA



Wenn es um Arbeitgebermarke geht, ist DEBA eine Instanz. Seit 2006 setzt die Berliner Beratung mit angeschlossener Akademie die Maßstäbe im Employer Branding. DEBA berät auf dem Weg zur Arbeitgebermarke, bildet gemeinsam mit TU München und WU Wien Employer Brand Manager/innen aus und organisiert die vielleicht größte Employer Branding Community der DACH-Region.



Tickets und Informationen



Für Unternehmen und Organisationen, die sich gerade mit Employer Branding auseinandersetzen, aber auch für jene, die gerade erst damit starten, könnte sich daher ein Besuch am 9. und 10. Oktober in Wien beim HR Inside Summit auszahlen. Denn selten hat man die Möglichkeit, sich gleichzeitig mit so vielen Experten aber auch Praktikern zu diesem Thema auszutauschen und neue Ansätze kennen zu lernen.



HR Inside Summit 9.-10. Oktober 2019 Hofburg Wien www.hrsummit.at www.employerbranding.org



