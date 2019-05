In der Zeit vom 23. bis zum 26. Mai können EU-Bürger ihre Stimme bei der Europawahl 2019 abgeben und das neunte Europäische Parlament bestimmen. Wir beantworten die wichtigsten Fragen.

Wann findet die Europawahl 2019 statt?

Alle fünf Jahre werden die wahlberechtigten Bürger der 28 EU-Mitgliedstaaten aufgerufen, ein neues Europäisches Parlament zu wählen. Die Europawahl 2019 findet in der Zeit zwischen dem 23. und dem 26. Mai in der gesamten Europäischen Union statt. Die deutsche Bundesregierung hat den Wahltermin in Deutschland auf Sonntag, den 26. Mai festgelegt. Die Wahllokale sind von 8:00 Uhr bis 18:00 Uhr geöffnet.

Was wird bei der EU-Wahl gewählt?

Bei der Europawahl wird das Europäische Parlament gewählt, das sich aus 751 Abgeordneten zusammensetzt, die in den EU-Mitgliedstaaten gewählt werden. Das EU-Parlament ist neben dem Rat eines der beiden gesetzgebenden Organe und überwacht die Kommission. Jedes der 28 EU-Mitgliedsländer hat eine festgelegte Anzahl von Sitzen. Auf Deutschland entfallen 96 Plätze im Europa-Parlament.

Wie wird bei der Europawahl 2019 gewählt?

Die Wahl zum Europäischen Parlament findet alle fünf Jahre statt. Sie erfolgt nicht nach einem einheitlichen europäischen Wahlrecht, sondern nach nationalen Wahlgesetzen. In Deutschland wird nach den Grundsätzen der Verhältniswahl mit Listenvorschlägen ...

