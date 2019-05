EMX Royalty generiert Lizenzgebühren aus einer Vielzahl von Vereinbarungen. Ausgewählte Royalty-Akquisitionen und auch strategische Investments gehören zum Geschäft. Nun legte das Unternehmen seinen Quartalsbericht vor.

Das Portfolio

Das Portfolio von EMX Royalty (1,54 CAD, 1,02 Euro; CA36873J1075) erstreckt sich auf Projekte in Nordamerika, Europa, Haiti, die Türkei und Australien. Nachdem für den Verkauf des Malmyzh-Goldprojekts in Sibirien nochmals eine Nachzahlung von 2,7 Mio Dollar kam, besitzt EMX ein großes finanzielles Polster. Damit, das hat das Management schon angekündigt, würden gute Gelegenheiten bei Explorationsgebieten oder Beteiligungen in Zukunft wahrgenommen werden. So dürfte das wirtschaftliche Fundament von EMX an Royaltys und Beteiligungen immer stärker werden. Als Depot-Beimischung für rohstoffinteressierte Investoren könnte somit die stark geografisch und operativ diversifizierte Gesellschaft immer interessanter werden.

Finanzbericht für das erste Quartal 2019

EMX Royalty hat die stolze Summe von 77,75 Mio CAD in der Kasse. Die Zinseinnahmen beliefen sich im ersten Quartal 2019 auf 467.000 CAD. Aus den Royalty-Vereinbarungen in Nevada (Leeville-Projekt) flossen 188 Unzen Gold dem Unternehmen zu und wurden für 323.000 CAD verkauft. Das Leeville-Konzessionsgebiet wird wohl ...

