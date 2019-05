Goldplay Exploration hat Details zum 5.000 Bohrmeter umfassenden Bohrprogramm auf seinem San Marcial-Projekt in Mexiko bekannt gegeben. Neben der Erweiterung der Ressource stehen zwei weitere Mineralisierungszonen im Fokus.

Ausbau der Ressource im Fokus

Goldplay Exploration (0,13 CAD | 0,07 Euro; CA38149Q1046) hat erstmals Details zu seinem Bohrprogramm auf dem Silberprojekt San Marcial in Mexiko bekannt gegeben (mehr zum Projekt). So will man insgesamt 5.000 Meter im Diamond Drill-Verfahren niederbringen. Dabei hat sich das Management drei Ziele auf die Fahnen geschrieben. Zum einen wird an der bestehenden Silber-Ressource namens "Faisanes" weiter exploriert. Erst jüngst hatte man angekündigt, dass man diese auf bis zu 60 Mio. Unzen ausbauen will. Zum zweiten soll die kürzlich entdeckte Goldzone "Nava" angebohrt werden. Und nicht zuletzt soll der Mineralisierungskorridor zwischen diesen beiden Aarealen ebenfalls exploriert werden.

Die Arbeiten im Detail

An der bestehenden Ressource "Faisanes" konzentriert sich Goldplay auf Bereiche nahe der Ressource in westlicher Richtung und will sowohl oberflächennah entlang des Strikes sowie in die Tiefe bohren. Hier biete sich aufgrund der bisherigen ...

