Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hat sich dagegen ausgesprochen, den chinesischen Telekomkonzern Huawei aus dem europäischen Markt auszuschließen. Huawei oder jegliche andere Firmen zu blockieren, sei keine Perspektive, sagte Macron am Donnerstag der Finanzagentur Bloomberg am Rande der Start-up- und Innovationsmesse VivaTech in Paris. "Frankreich und Europa sind pragmatisch und realistisch", so der Staatschef. Gleichzeitig sei man aber extrem vorsichtig, wenn es darum gehe, die nationale Sicherheit, die Sicherheitsregeln und die europäische Souveränität zu bewahren.

Einen Technologie- oder Handelskrieg mit einem anderen Land zu beginnen, sei nicht angemessen, sagte Macron angesichts des Vorgehens der US-Regierung gegen Huawei. US-Präsident Donald Trump hatte per Dekret den "Nationalen Notstand" in der Telekommunikation erklärt und damit grünes Licht für Maßnahmen gegen ausländische Branchenvertreter gegeben. Das US-Handelsministerium erklärte, es gebe Anlass zu der Annahme, dass Huaweis Tätigkeit den Interessen der USA zuwiderlaufe. Huawei wird von den USA verdächtigt, mit seiner Technik Spionage für China zu ermöglichen. Beweise dafür wurden bislang nicht vorgelegt./ari/DP/he

AXC0255 2019-05-16/16:38