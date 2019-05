Kitzbühel (ots) - Gerlinde Kaltenbrunner und Stephan Eberharter wandern in den Kitzbüheler Grasbergen mit Wanderbegeisterten am Eröffnungswochenende vom 31. Mai bis 02. Juni.



Die Ski sind im Keller verstaut, die Wanderschuhe ausgepackt, denn der Start in die Kitzbüheler Wandersaison steht vor der Tür. In gewohnter Manier eröffnet Kitzbühel Tourismus auch heuer am Christi-Himmelfahrts-Wochenende [31. Mai bis 02. Juni] gemeinsam mit Sportgrößen und zahlreichen Partnern die neue Wandersaison!



Am Freitag, den 31. Mai wird Schöffel-Testimonial Gerlinde Kaltenbrunner die KAT-Walk Etappe von Aschau über den Hahnenkamm nach Kitzbühel wandern. Kaltenbrunner zählt zu den besten und erfolgreichsten Bergsteigerinnen der Welt und nimmt die Wanderer mit auf eine kleine Reise in ihre "Faszination Bergwelt". Treffpunkt ist der Hahnenkamm Parkplatz, von dort wird um 8:30 Uhr ein kostenloser Shuttle-Service zum Ausgangspunkt der KAT-Walk Etappe angeboten. Bei der gemeinsamen Wanderung werden gut 1.000 Höhenmeter in gemütlichem Tempo bis zum Hahnenkamm absolviert. All jene, die sich der Wanderung lieber bergab anschließen möchten, können um 14:00 Uhr den gemeinsamen Abstieg über die Streif bestreiten. Ein besonderes Special am Fenstertag ist das HIKE & FLY Angebot vom Hahnenkamm. Element3 bietet den Wanderbegeisterten von 10:00 bis 15:00 Uhr die Möglichkeit, den Abstieg ins Tal hoch über Kitzbühel bei einem Tandem-Flug zum Sondertarif anzutreten.



Am Samstag, den 01. Juni wartet auf alle Wanderfreunde die Streif - Winter wie Sommer ein Highlight. Gemeinsam mit dem 3-fachen Hahnenkamm-Sieger Stephan Eberharter wird die Streif bergauf bezwungen. Eberharter kehrt anlässlich seines 50. Geburtstags auf die sommerliche Streif zurück und wird von seinen Erlebnissen und Anekdoten während der Wanderung berichten. Bei der Bergstation wartet neben dem Alpine-BBQ und dem Frühschoppen das große Wander-TESTIVAL mit zahlreichen regionalen wie überregionalen Ausstellern. Halbstündlich wird im Ausstellungsbereich Neues und Interessantes aus den verschiedensten Themenbereichen rund ums Wandern in Workshops präsentiert. Mit dabei sind u.a. Schöffel Bekleidung, Swarovski Optik, Dachstein Schuhe, Kitzsport, Sport Etz, element3, Bergbahn AG Kitzbühel, Grander Wasser, Bergrettung Kitzbühel, Alpenverein Kitzbühel, Best of the Alps, EHC Red Bull und viele mehr.



Am Sonntag, den 02. Juni werden die neuen Wander-Infoplätze in Jochberg und Kitzbühel festlich eingeweiht. Nach dem Eröffnungsakt wartet eine kleine Wanderrunde mit Einkehrschwung.



Alle Informationen finden Sie unter wandern.kitzbuehel.com



Bilder stehen unter presse.kitzbuehel.com zur Verfügung.



Details zu den Routen sind im interaktiven Tourenportal unter maps.kitzbuehel.com (https://maps.kitzbuehel.com/) verfügbar.



Infos zum Wandern in Kitzbühel (https://www.kitzbuehel.com/de/sommerurlaub/wandern)



KAT-Walk Wanderung mit Schöffel-Testimonial Gerlinde Kaltenbrunner



Datum: 31.05.2019, 08:30 - 16:00 Uhr



Ort: Hahnenkamm Parkplatz



Kitzbühel, Österreich



Streif Bergauf Wanderung mit Stephan Eberharter



Datum: 01.06.2019, 08:45 - 13:00 Uhr



Ort: Hahnenkamm Talstation



Kitzbühel, Österreich



Eröffnung Wander-Infoplätze und Ehrung Wanderhotels



Datum: 02.06.2019, 11:00 - 16:00 Uhr



Ort: Jochberg und Kitzbühel



Kitzbühel, Österreich



