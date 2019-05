NorCom Information Technology GmbH & Co. KGaA: Kommentierung der ersten Quartalszahlen 2019 DGAP-News: NorCom Information Technology GmbH & Co. KGaA / Schlagwort(e): Quartals-/Zwischenmitteilung NorCom Information Technology GmbH & Co. KGaA: Kommentierung der ersten Quartalszahlen 2019 16.05.2019 / 16:42 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die NorCom Information Technology GmbH & Co. KGaA (ISIN DE000A12UP37, General Standard) ist mit einer Gesamtleistung von 3,4 Mio. Euro solide ins Jahr 2019 gestartet (Q1 2018: 3,6 Mio. Euro / Q4 2018: 3,0 Mio. Euro). Das EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen) lag mit 0,2 Mio. Euro im positiven Bereich (2018: 0,5 Mio. Euro). Nach wie vor herrscht aufgrund der politischen Situation Unsicherheit bei den Automobilherstellern, dem zentralen Kundenkreis der NorCom. "Die Projektvergabe unserer Automobilkunden erfolgt noch zögerlich. Dass wir dennoch die Umsätze im Vergleich zum letzten Quartal 2018 steigern konnten, werten wir als gutes Zeichen - von einer Trendumkehr zu sprechen, wäre jedoch zu früh," bewertet Viggo Nordbakk, Geschäftsführer der NorCom, die Zahlen. "Unser EBITDA liegt in einem zufriedenstellenden positiven Bereich, wenn auch unter Vorjahresniveau. Grund hierfür sind wesentliche Investitionen in unsere Produkte, die für unsere Wettbewerbsfähigkeit unabdingbar sind. Das zentrale Schlagwort lautet hier "Cloudfähigkeit". Cloud Computing Die Cloudfähigkeit der NorCom Big Data Softwareprodukte ist das zentrale Thema 2019. Enterprisekunden stoßen bei Prognosen für die riesigen Datenmengen, die mittlerweile im automobilen Entwicklungsprozess produziert werden, mit den bisherigen On-Premise-Lösungen an ihre Grenzen und stellen auf Cloudbetrieb um. Die NorCom Software in den jeweiligen Cloudumgebungen verfügbar zu machen, ist daher eine grundlegende Anforderung der Großkunden an die weitere Zusammenarbeit. "Unsere Big Data Softwareprodukte spielen insbesondere in der Cloud ihre Vorteile aus: Je nach Rollen und Rechten können beliebig viele Teams weltweit auf global verteilte Daten ohne Zeitverlust zugreifen. Durch dieses Können befinden wir uns in einer guten Ausgangssituation für künftige Verhandlungen", so Nordbakk. "Dennoch sind im Einzelfall kleinere Anpassungen nötig, die jedoch eine zwingende Investition sind, um die avisierten Großprojekte für uns entscheiden zu können." Ausblick und Strategie "Hinsichtlich der Auftragsvergabe erleben wir die Marktsituation nach wie vor als volatil. Unser Ziel ist, mit systematischen Investitionen unsere Produkte an die Anforderungen des Marktes optimal anzupassen und so unseren Wettbewerbsvorsprung zu sichern. Wenn der Markt wieder anzieht, müssen wir mit den richtigen Produkten zur Stelle sein", erläutert Nordbakk die Strategie des Unternehmens. Die Investition in das Cloud Computing vereinfacht auch den Zugang zum internationalen Markt. Um diesen zu erobern, arbeitet NorCom mit strategischen Partnern zusammen: "DaSense ist in das Produktportfolio unseres Partners AVL aufgenommen, die Vertriebsmannschaft wurde entsprechend geschult und es stehen mehrere gemeinsame Marketingveranstaltungen und Kundentermine an", so Nordbakk. "Wir rechnen damit, dass diese Maßnahmen im zweiten Halbjahr greifen. Ziel ist, 2019 weitere Partnerschaften nach diesem Vorbild für unsere Produkte aufzubauen." Für EAGLE erfolgt im zweiten Halbjahr 2019 die nächste Ausbaustufe. Die Software wird dann von allen mehr als 20.000 Mitarbeitern des Bereichs "Technische Entwicklung" genutzt. EAGLE wird die komplette technische Dokumentation der Audi AG verwalten und insbesondere die Einhaltung aller Compliance Anforderungen sicherstellen. Dokumente werden in EAGLE gemäß der "Klassifizierungssystematik für Unterlagen" (KSU) gemanagt. "Die KSU definiert Standards zur Klassifizierung, Bearbeitung, Aufbewahrung und fristgerechten Löschung von Daten und Dokumenten. Insbesondere temporäre Dokumente werden so frühzeitig ausgesiebt und Datenmüll vermieden. Bei zu löschenden Dokumenten wird sichergestellt, dass sie auch tatsächlich nicht mehr wiederherstellbar sind - insbesondere seit Eintritt der DSGVO ist das ein relevanter Punkt. Mit dieser Installation haben wir ein hervorragendes Referenzprojekt für die weitere Vermarktung.", so Nordbakk. Kontakt: NorCom Information Technology GmbH & Co. KGaA Gabelsbergerstraße 4 80333 München Telefon: 089-93948-0 E-Mail: aktie@norcom.de 16.05.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht