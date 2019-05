Veeva CRM Approved Notes und Veeva CRM Approved Messaging verstärken Compliance und bringen digitalen Dialog voran

Veeva Systems (NYSE:VEEV) hat heute zwei neue Innovationen bei Veeva CRM bekanntgegeben, mit denen Compliance und digitaler Dialog in der Life-Sciences-Branche weiter vorangebracht werden. Mit Veeva CRM Approved Notes ist es für Außendienstmitarbeiter möglich, freie Textnotizen in Veeva CRM zu erfassen und das Potential der künstlichen Intelligenz (KI) auszuschöpfen, um Informationen risikofrei zu speichern. Veeva Approved Messaging wird Support für Messaging-Apps wie WeChat und WhatsApp hinzufügen, um neue digitale Kanäle für konforme Dialoge zu ermöglichen.

Diese neuesten Innovationen bauen auf Veevas kontinuierlichen Investitionen in die führende CRM-Plattform der Branche auf, einschließlich Veeva CRMs Echtzeit-Architektur. Außendienstmitarbeiter können so überall und jederzeit nach Bedarf von jedem Gerät aus auf CRM-Details zugreifen.

"Wir liefern weiterhin branchenweit einmalige Kapazitäten, dank derer Unternehmen mit Veeva CRM für die beste Kundenerfahrung sorgen können", sagte David Logue, Senior Vice President Commercial Strategy bei Veeva Europe. "Dank der umfangreichen Notizfunktionen in Veeva CRM Approved Notes und der Option für Außendienstmitarbeiter, mit Veeva CRM Approved Messaging personalisierte Nachrichten zu versenden, können Unternehmen bessere Kundenbeziehungen aufbauen und bei jeder Interaktion die Compliance wahren."

Veeva bringt die Effizienz und Effektivität der Branche mit folgenden innovativen Funktionen von Veeva CRM voran:

Veeva CRM Approved Notes wird eine neue Funktion im Rahmen von Veeva CRM sein, mit der Außendienstmitarbeiter compliant detaillierte Notizen zur Interaktion mit den Kunden erstellen können. KI in Veeva CRM wird zur automatischen Erkennung potentieller Risiken für die Compliance beitragen, etwa durch Off-Label-Messaging. Mit der Freiheit und Flexibilität zur Erstellung umfangreicher Notizen können Außendienstmitarbeiter intensivere Beziehungen aufbauen und intelligentere, fundiertere Kundeninteraktionen mit reduziertem Risiken ermöglichen. Veeva Approved Notes soll ab 2020 verfügbar sein.

Veeva CRM Approved Messaging eröffnet neue digitale Kanäle, mit denen sich Außendienstmitarbeiter Möglichkeiten für relevanten, zeitnahen Austausch mit Fachleuten im Gesundheitswesen eröffnen. Unternehmen können Messaging-Apps wie WhatsApp und WeChat nutzen, um über jedes mobile Gerät compliante Nachrichten an ihre Kunden zu senden. Mit Messaging erhalten Außendienstmitarbeiter jetzt einen weiteren digitalen Kanal, über den sie HCPs erreichen und mit diesen in Dialog treten und mit dem sie für eine personalisierte Kundenerfahrung sorgen können. Veeva Approved Messaging ist ab heute für WeChat verfügbar. Für WhatsApp soll es ab 2020 verfügbar sein.

Dank der Echtzeit-Architektur von Veeva CRM und der Autosync-Funktion lässt sich für sämtlich Informationen auf allen Geräten die Konformität wahren. Daten zu Aktivitäten, Kunden und Produkten werden automatisch synchronisiert und jederzeit auf jedem Mobiltelefon, Tablet oder Laptop mit Apple- oder Windows-Betriebssystem verfügbar sein. Mit modernen mobilen Innovationen in Veeva CRM können Salesteams auf diejenigen Informationen zugreifen, die sie für verbesserte Umsetzung und Produktivität benötigen. Autosync von Veeva CRM soll ab August 2019 verfügbar sein. Unserer Infografik können Sie entnehmen, wie Mitarbeiter dank Veeva CRM von jedem Gerät und von überall aus mehr erledigen können.

Veeva unterstützt die Kunden, bei den aktuellen Erweiterungen von führenden Plattformanbietern und Betriebssystemen auf dem aktuellen Stand zu bleiben. In Zukunft wird Veeva CRM die neuesten Innovationen von Apple, Microsoft und Salesforce nutzen. Ab 2020 wird Veeva CRM mit Apple touch ID und face ID kompatibel sein. Außendienstmitarbeiter können sich so sicher einloggen und ihre CRM-App öffnen. Die Sunrise-Benutzerschnittstelle von Veeva CRM ist jetzt auf Geräten mit Windows 10 verfügbar. Windows-Nutzern wird so ein konsistentes, intuitives mobiles Benutzererlebnis geboten. Veeva CRM wird voraussichtlich bis Ende 2019 für Lightning kompatibel sein. Kunden können so die neue Benutzerschnittstelle von Salesforce für Online-Browser nutzen.

Darüber hinaus hat Veeva heute Veeva Andi vorgestellt, eine neue KI-Anwendung im Rahmen der Veeva CRM Suite. Damit werden individuell erstellte Erkenntnisse und Vorschläge direkt in Veeva CRM integriert. Veeva kündigte außerdem neue Funktionen der Veeva Commercial Cloud an, darunter Veeva Vault Auto Claims Linking in Veeva Vault PromoMats zur Erhöhung der Geschwindigkeit und Compliance bei der Entwicklung von Inhalten. Lesen Sie die heute herausgekommene Pressemitteilung zu Veeva Andi und die Pressemitteilung zur Veeva Commercial Cloud, um mehr zu erfahren.

Die Anmeldung für den Veeva Commercial Medical Summit Europe ist jetzt eröffnet. Kommen Sie vom 3. bis 5. Dezember 2019 zu uns nach Barcelona. Dort treffen Sie mehr als 1200 Fachleute aus dem Bereich der Biowissenschaften, Sie können sich über neueste Nachrichten und Markttrends der Branche informieren, innovative Technologien erleben und sich vernetzen, um bewährte Praktiken auszutauschen.

