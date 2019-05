Veeva Andi integriert Hintergrundwissen und Vorschläge in Veeva CRM und vereinfacht die Verwendung und Skalierung künstlicher Intelligenz für die Life-Science-Branche

Veeva Systems (NYSE: VEEV) führte heute Veeva Andi ein, eine neue Anwendung künstlicher Intelligenz (KI), die für ein intelligentes Kundenengagement maßgeschneiderte Einblicke und Empfehlungen in Veeva CRM einbettet.

Veeva Andi used with the new Customer Journeys capability in Veeva CRM helps companies drive the best action at the right customer stage. (Graphic: Business Wire)

Veeva Andi ist Teil der Veeva CRM Suite, was es leicht macht, KI über die branchenweit meistgenutzte CRM-Plattform hinweg zu verwenden, umzusetzen und zu skalieren. Dank der einzigartigen Möglichkeit ihre KI-Lösung zu kontrollieren und zu steuern, können Life-Science-Unternehmen für ein besseres Kundenerlebnis die richtige Nachricht über den richtigen Kanal zum richtigen Zeitpunkt übermitteln.

"Veeva ermöglicht die Life-Science-Branche, KI vollständig zu nutzen und sorgt für die besten Kundenerfahrungen", so Peter Gassner, Gründer und CEO von Veeva. "Veeva Andi bietet Veeva-Kunden eine offene und benutzerfreundliche KI-Anwendung mit vollständiger Kontrolle, um Intelligenz und Erkenntnisse schneller und agiler bereitstellen zu können."

Veeva Andi erkennt relevante Kundeneinblicke und schlägt proaktiv die am besten geeignete nächste Aktion vor, um zu höherer Effizienz und Effektivität des Außendienstes beizutragen. Veeva Andi wird mit jeder Aktion intelligenter und lernt von einer breiten Datenpalette, einschließlich Feedback der Außendienstmitarbeiter und Kundenresonanz. Wird Veeva Andi gemeinsam mit Customer Journeys genutzt, einer neuen Funktion in Veeva CRM für die gezieltere Ansprache und Verwaltung von Kunden, können Unternehmen die besten Aktionen in der richtigen Kundenphase fördern.

Darüber hinaus bietet Veeva Andi Kontrolle, um problemlos Regeln auf Grundlage von Aktivitäten, Kundenphase, Daten von Dritten sowie HCP-Merkmale und Präferenzen zu verwalten. Simulationen ermöglichen potenzielle Auswirkungen und Vorschläge zu prognostizieren und diese dann in Veeva CRM schnell den Außendienstteams zu übermitteln, um das richtige personalisierte Kundenerlebnis zu ermöglichen.

Neben Veeva Andi gab Veeva auch neue KI-Funktionen für Veeva CRM und Veeva Vault PromoMats bekannt. Veeva CRM Approved Notes nutzt KI, um Außendienstmitarbeiter dabei zu unterstützen, bessere Kundenbeziehungen aufzubauen und bei Interaktionen Konformität zu wahren. Über die neue Funktion können Außendienstmitarbeiter leichter freie Textnotizen in Veeva CRM erfassen und KI nutzen, um potenzielle Compliance-Risiken zu erkennen. Lesen Sie die heutige Pressemitteilung zu Veeva CRM, um mehr zu erfahren.

Veeva Vault Auto Claims Linking ist eine neue Funktion in Veeva Vault PromoMats, mit der Geschwindigkeit und Compliance der Inhaltsentwicklung verbessert werden. Vault Auto Claims Linking nutzt KI, um Links zu verwandten Referenzen vorzuschlagen, was den administrativen Aufwand und das Risiko über Länder, Kanäle und Anlagen hinweg verringert. Lesen Sie die Pressemitteilung zu Veeva Commercial Cloud, um mehr zu erfahren.

Veeva Andi ist bislang in Nordamerika verfügbar und soll bis Anfang 2020 auch in anderen Regionen erhältlich sein. Weitere Informationen finden Sie unter veeva.com/Andi.

Die Anmeldung für den Veeva Commercial Medical Summit Europe ist jetzt eröffnet. Kommen Sie vom 3. bis 5. Dezember 2019 zu uns nach Barcelona. Dort treffen Sie mehr als 1200 Fachleute aus dem Bereich der Biowissenschaften, Sie können sich über neueste Nachrichten und Markttrends der Branche informieren, innovative Technologien erleben und sich vernetzen, um bewährte Praktiken auszutauschen.

Über Veeva Systems

Veeva Systems Inc. ist der Marktführer im Bereich cloudbasierter Software für die internationale Life-Sciences-Branche. Veeva hat sich der Innovation, höchster Produktqualität und dem Kundenerfolg verpflichtet. Das Unternehmen hat über 700 Kunden, von den größten Pharmakonzernen der Welt bis hin zu neu gegründeten Biotechfirmen. Veeva hat seinen Hauptsitz in der San Francisco Bay Area und verfügt über Niederlassungen in Nordamerika, Europa, Asien und Lateinamerika. Weitere Informationen finden Sie unter veeva.com.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, so etwa zur Marktnachfrage und zur Akzeptanz der Produkte und Dienstleistungen von Veeva, zu den Ergebnissen aus der Nutzung von Produkten und Dienstleistungen von Veeva und zu allgemeinen Geschäftsbedingungen, insbesondere in der Life-Sciences-Branche. Alle in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen beruhen auf vergangenen Geschäftsleistungen von Veeva und den aktuellen Plänen, Schätzungen und Erwartungen des Unternehmens und stellen keine Zusicherung dar, dass diese Pläne, Schätzungen oder Erwartungen erreicht werden. Diese zukunftsgerichteten Aussagen stehen für die Erwartungen von Veeva zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung. Spätere Ereignisse könnten dazu führen, dass diese Erwartungen sich ändern, und Veeva lehnt jegliche Verpflichtung zu einer Aktualisierung der zukunftsgerichteten Aussagen in der Zukunft ab. Diese zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich davon abweichen. Zusätzliche Risiken und Unsicherheiten, die sich auf das Finanzergebnis von Veeva auswirken könnten, sind unter den Überschriften "Risikofaktoren" (Risk Factors) und "Management-Diskussion und Analyse der Finanzbedingungen und Betriebsergebnisse" (Management's Discussion and Analysis of Financial Condition and Results of Operations) der Unternehmenseinreichung auf Formular 10-K für den Zeitraum bis zum 31. Januar 2019 enthalten. Diese sind auf der Webseite des Unternehmens unter veeva.com im Bereich Investoren und auf der Website der SEC unter sec.gov verfügbar. Weitere Informationen zu den potenziellen Risiken, die sich auf die tatsächlichen Ergebnisse auswirken könnten, sind in anderen Einreichungen enthalten, die Veeva gelegentlich bei der SEC vorlegt.

