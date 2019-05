Starke Kombination baut Sugar-Plattform aus und fördert unermüdlich relevante Kundenerfahrungen, die zu lebenslangen Kunden führen

SugarCRM Inc., das Unternehmen, das Organisationen bei der Bereitstellung herausragender Kundenerfahrungen unterstützt, hat heute die Übernahme von Salesfusion, einem führenden Anbieter von Marketing-Automatisierungslösungen bekannt gegeben, der im Gartner Magic Quadrant für Lead-Management anerkannt wird.

Salesfusion ist die zweite Übernahme des Unternehmens in weniger als drei Monaten. Im März 2019 erwarb das Unternehmen die E-Mail-Integrationsprodukte von Collabspot, um seine E-Mail-Integrationsfähigkeiten zu verbessern und einen weiteren Schritt in Richtung der Vision von Sugar zu machen, die intuitivste und kollaborativste Benutzererfahrung bereitzustellen und gleichzeitig die Dateneingabe zu eliminieren.

"Diese Übernahme und unsere neuen Produktinnovationen zeigen eindeutig, dass Sugar auf einem soliden Wachstumsweg ist und sein Geschäft jeden Tag strategisch weiterentwickelt", kommentierte Craig Charlton, CEO von SugarCRM. "Dies ist nur der Anfang von vielen weiteren wegweisenden Bekanntmachungen, die unser Unternehmen für Mitarbeiter, Kunden, Partner und die Branche grundlegend verändern werden."

Die Hinzufügung der wirkungsvollen Marketing-Automatisierungslösung von Salesfusion zu der preisgekrönten anwenderfreundlichen CRM-Plattform von Sugar ermöglicht beispiellose und umfassende Customer-Experience-Lösungen für Unternehmen weltweit, mehr als 5.000 globale Kunden von Sugar eingeschlossen. Außerdem versetzt dies Sugar unverzüglich in die Lage, die nächste Generation von innovativen Unternehmen im Bereich Kundenerfahrung anzuführen und damit Unternehmen zu befähigen, existierende Kundenbeziehungen zu stärken, mithilfe umsetzbarer Erkenntnisse und intelligenter Automatisierung neue Kundenbeziehungen zu schaffen und den Kunden in jeder Phase der Verkaufs-, Marketing- und Servicezyklen besser zu verstehen.

"Moderne Unternehmen erwarten mehr als nur Technologielösungen", so Charlton. "Sie wollen eine persönliche Beziehung mit den Unternehmen, mit denen sie Geschäfte tätigen. Mit Salesfusion heben wir unser marktführendes CRM auf die nächste Stufe und nutzen die fortschrittlichen Marketing-Automatisierungsfähigkeiten von Salesfusion für die Rationalisierung von Kampagnenmanagement, den Antrieb von personalisiertem Engagement, die Verbesserung der Umwandlung und die grundlegende Änderung der Kundenerfahrungen während des gesamten Kundenerlebnisses. Gemeinsam ermöglichen wir Fachexperten im Bereich Marketing, Verkauf und Service, produktiver zu arbeiten, auf Grundlage von Kundenerkenntnissen Maßnahmen zu ergreifen und sich auf wirkungsvolle wertschöpfende Angebote zu konzentrieren, die unermüdlich zu relevanten Kundenerlebnissen führen."

Die integrierte Lösung wird von einer einheitlichen Kundendatenplattform unterstützt, die tiefgehende Kundeninformationen bereitstellt, um relevante und personalisierte Engagements zu ermöglichen. Dies wird es Unternehmen ermöglichen, Erfahrungen zu schaffen, die die Nachfragegenerierung beschleunigen, Einnahmen erhöhen, herausragenden Kundendienst liefern und die Loyalität auf einer hauptsächlich mobilen Plattform erhöhen, die das Kundenerlebnis-Management für alle einfach und zugänglich macht.

"Sugar und Salesfusion teilen die gemeinsame Vision, dass sich die nächste Welle der Innovationswelle im Bereich B2B eindeutig auf die Kundenerfahrung konzentriert", kommentierte Logan Henderson, CEO von Salesfusion. "Es lässt sich nicht bestreiten, dass führende Unternehmen im Bereich Kundenerfahrung wesentlich bessere Leistungen erbringen als ihre Konkurrenten und überdurchschnittlich hohe Bestellwerte, eine bessere Kundenbindung und -zufriedenheit und ein bedeutend verbessertes Markenbewusstsein generieren. Salesfusion bietet starke Fähigkeiten, die die Marketingeffizienz und die Produktivität wesentlich erhöhen sollen, was dazu führt, dass Marketingexperten ansprechendere, relevante Kundenerfahrungen effektiver bereitstellen können. Als Teil von Sugar kombinieren wir das Beste aller Kundenerfahrungsaspekte Marketing, Verkauf, Service und intelligente Einblicke um Unternehmen zu befähigen, bessere Leistungen zu erbringen und lebenslange Kunden zu gewinnen."

In Zukunft wird Sugar auch weiterhin auf unbestimmte Zeit beide Produkte als alleinstehende Angebote verkaufen sowie Support und Service für beide Produkte bereitstellen. Zur Beschleunigung der Innovation und Reichweite wird das Unternehmen die Investitionen in Ressourcen für technische Entwicklung, Service und Support erhöhen.

"Als führendes Unternehmen bei Transformationsverkäufen und -marketing freut sich W-Systems über den Zusammenschluss von Salesfusion und Sugar", so Christian Wettre, Vorsitzender von W-Systems. "Die Hinzufügung der wirkungsvollen Marketing-Automatisierungslösung von Salesfusion zum marktführenden Sugar-CRM ermöglicht eine beispiellose und umfassende Kundenerfahrungslösung für Unternehmen überall auf der Welt. Wir sind stolz, solch eine hochmoderne Plattform anbieten zu können, die nicht nur unseren Kunden helfen wird, mehr Einnahmen zu generieren, sondern auch ihre Geschäftstätigkeiten zu vereinfachen."

Rebecca Wetteman, Vizepräsident von Nucleus, ergänzt: "Mit der Akquisition von Salesfusion durch SugarCRM wird ein marktführendes Unternehmen im Bereich anwenderfreundliches CRM um die umfassenden Marketing-Automatisierungsfähigkeiten von Salesfusion ergänzt. Eine streng integrierte Plattform wird die Amortisierungszeit verkürzen und die Produktivität von sowohl Verkauf als auch Marketing erhöhen, indem die Erstellung von Kampagnen, die Lead-Pflege und Übergabe an die Verkaufsabteilung rationalisiert wird. Die Konzentration von sowohl Sugar als auch Salesfusion auf die Lieferung von Werten an den Kunden bedeutet, dass sie gut zusammenpassen und dass die Integration der beiden Unternehmen zu noch größeren Vorteilen für Kunden führen wird."

Führungskräfte von Sugar und Salesfusion werden die Übernahme von Salesfusion im Rahmen eines Live-Webinars am 29. Mai 2019 um 8:00 Uhr PDT kommentieren. Melden Sie sich hier an: https://register.gotowebinar.com/register/47217826041050891

