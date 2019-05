Nachdem sich das Management von General Electric (WKN:851144) in letzter Zeit lieber etwas zurückgehalten hat, hat man neulich wieder begonnen, Präsentationen und Telefonkonferenzen abzuhalten, um die Pläne für das Unternehmen vorzustellen. Am 5. März trat CEO Larry Culp bei der JPMorgan Aviation, Transportation and Industrials Conference auf. Das Unternehmen hat am 14. März zudem eine Richtlinie veröffentlicht. Und am 19. März war CFO Jamie Miller an der Reihe, eine Präsentation auf der Bank of ...

