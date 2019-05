Melden Sie sich jetzt an, um eine Chance auf spezielle CB-Belohnungen zu erhalten!

Nexon America bringt in Zusammenarbeit mit dem erfahrenen Entwicklungsstudio Final Strike Games seinen brandneuen Multiplayer-Ego-Shooter Rocket Arena in die Closed-Beta-Phase auf dem PC ein. Die Beta-Phase wird vom 23. bis 29. Mai über den Nexon Launcher und Steam erfolgen. Spieler können sich hier anmelden, um die Chance zu erhalten, diese exklusive Beta-Testphase zu starten.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20190516005480/de/

Rocket Arena Key Art (Graphic: Business Wire)

Rocket Arena bringt ein einzigartiges plattformübergreifendes3-gegen-3-Erlebnisin das Ego-Shooter-Genre ein und bietet eine Reihe von dynamischen Charakteren, die in schnellen 5-Minuten-Spielen in der Rocket Championship Tour antreten. Rocket Arena, das in der kuriosen World of Crater (Kraterwelt) angesiedelt ist, stellt spezielle Spielmechaniken vor, die sich von herkömmlichen Shooter-Spielen unterscheiden und eine Vielzahl von bunten Waffen und Fähigkeiten enthüllen, wobei fantasievolle Raketen auf erfinderische Weise eingesetzt werden.

In Rocket Arena sind die Spieler mit einem Explosionszähler ausgestattet, der immer höhere Werte anzeigt, wenn sie von Raketen getroffen werden. Wenn der Zähler seinen kritischen Punkt erreicht, werden die Spieler anfällig dafür, aus der Karte geworfen zu werden, kehren aber schnell auf die Bühne zurück, um im Geschehen zu bleiben. Mit einer speziellen Matchmaking-Funktionalität berücksichtigen Server das Qualifikationsniveau und die Latenzzeiten bei der Zusammenstellung von Spielern. Rocket Arena wird bei der Freigabe für plattformübergreifendes Spiel auf dem PC und auf Xbox One zur Verfügung stehen, wobei PlayStation 4 sich derzeit in Entwicklung befindet.

"Wir haben Rocket Arena mit hochwertiger Spielmechanik, erstklassigen Steuerungen und dem Netzwerkcode entwickelt, der für ein Online-FPS erforderlich ist. Rocket Arena ist im Wesentlichen ein komplexes Shooter-Spiel, komplett mit einer wunderbaren Welt, bunten Charakteren und aberwitzigen Raketen", sagte Kevin Franklin, Gründer/CEO von Final Strike Games. "Nexon teilte unsere Vision von Rocket Arena und stellte die Ressourcen und das Fachwissen zur Verfügung, um unser Ziel zu erreichen. Das Ergebnis ist ein Spiel, auf das unser Team außergewöhnlich stolz ist und auf das wir uns jeden Tag freuen."

Die Closed-Beta-Phase bietet eine Auswahl von sechs Karten, vier Spielmodi und sechs Charakteren. Spieler, die an der Beta-Phase teilnehmen, können sich auch kosmetische Belohnungen verdienen, die in der Release-Version von Rocket Arena verwendet werden können. Weitere Informationen über Belohnungen in der Closed-Beta-Phase finden Sie hier.

Spieler, die an einer Teilnahme an der exklusiven Closed-Beta-Phase von Rocket Arena interessiert sind, können sich hier anmelden: http://bit.ly/bw-rocketarena-signup

Weitere Informationen über Rocket Arena, die Spielcharaktere und World of Crater finden Sie unter http://www.rocketarena.com. Folgen Sie @RocketArena auf Twitter für Updates zu den neuesten Ankündigungen.

Teilnahmemöglichkeiten für Medienvertreter an der Closed-Beta-Phase sind auf Anfrage unter nexon@bhimpact.com erhältlich.

Unterlagen

Unterlagen zu Rocket Arena

Trailer zur Vorschau auf Rocket Arena

Soziale Medien: Twitch / Facebook / Twitter / Instagram / YouTube / Discord

Über Final Strike Games https://www.finalstrikegames.com/

Final Strike Games ist ein Videospiel-Entwicklungsstudio, das sich auf die Entwicklung von Multiplayer-Spielen mit Wettkampfcharakter für PC und Spielkonsolen konzentriert. Final Strike Games wurde 2016 gegründet, besteht aus einem Team von 45 Branchenveteranen und hat seinen Hauptsitz in Bellevue, Washington. Final Strike Games hat eine Partnerschaft mit Nexon America geschlossen, um Rocket Arena zu entwickeln, ein Ego-Shooter-Spiel mit drei gegen drei Spielern, die nur mit Raketen bewaffnet sind.

Über Nexon America Inc. http://www.nexon.net/corporate/about-nexon/

Nexon America, eine Tochtergesellschaft von NEXON Co., Ltd. ("Nexon") (3659.TO), ist ein weltweit führender Anbieter von Online-Spielen mit mehr als 80 Live-Spielen in über 190 Ländern. Nexon America führte Mikrotransaktionen und das Free-to-Play-Geschäftsmodell im westlichen Markt ein und verfügt über unübertroffene globale Fachkompetenz bei anspruchsvollen Live-Game-Betrieben, der Pflege von Spieler-Communitys und der Fortführung von Titeln über Jahre oder gar Jahrzehnte hinweg. Nexon ist an der Tokioter Börse notiert und wurde 2017 in den Aktienindex Nikkei 300 aufgenommen.

Contacts:

Kontaktperson für Medienvertreter

Wahid Lodin B/HI für Nexon

wahid_lodin@bhimpact.com