In den ersten drei Monaten in diesem Jahr konnten Aktienfonds und Immobilienfonds Zuflüsse generieren - Spezialfonds sind beim Neugeschäft die Treiber.Im ersten Quartal 2019 floss den in Deutschland ansässigen Fondsgesellschaften ein Nettobetrag von 24,5 Milliarden Euro zu. Das teilt der Branchenverband BVI in einer aktuellen Pressemitteilung mit. Spezialfonds konnten demnach Zuflüsse von 23,8 Milliarden Euro generieren und lancierten zum unmittelbaren Treiber beim Neugeschäft. Bei den offenen Publikumsfonds wurden für diesen Zeitraum Abflüsse verzeichnet, insgesamt 2,2 Milliarden Euro. Laut BVI konnten seit dem Jahr 2017 alle Quartale bis auf eine Ausnahme positiv abschließen. Der letzte Tiefststand wurde mit dem Startquartal 2014 datiert, wo Abflüsse von 4,8 Milliarden Euro hätten verzeichnet werden müssen. Zudem hätten geschlossene Fonds seit Jahresbeginn 0,7 Milliarden Euro und freie Mandate 2,2 Milliarden Euro eingesammelt. Laut der Mitteilung verwalteten die Fondsgesellschaften ein Gesamtvermögen von 3,13 Billionen Euro, was gegenüber Dezember 2018 ein Anstieg von sechs Prozent bedeutet.

