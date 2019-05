USA: Wohnungsmarkt präsentiert sich robust

WASHINGTON - In den USA hat sich der Wohnungsmarkt im April robuster als zuletzt gezeigt. Die Zahl der Baubeginne stieg im Monatsvergleich um 5,7 Prozent, wie das Handelsministerium am Donnerstagtag in Washington mitteilte. Ökonomen hatten zwar mit einem Anstieg von 6,2 Prozent gerechnet. Allerdings waren die Baubeginne im Vormonat um revidierte 1,7 Prozent gestiegen. In einer ersten Schätzung war noch ein Rückgang von 0,3 Prozent ermittelt worden.

USA: Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe sinken stärker als erwartet

WASHINGTON - In den USA ist die Zahl der wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe stärker gesunken als erwartet. In der vergangenen Woche sei die Zahl der Anträge um 16 000 auf 212 000 gefallen, teilte das US-Arbeitsministerium am Donnerstag in Washington mit. Volkswirte hatten im Schnitt nur mit einem Rückgang auf 220 000 Anträgen gerechnet. Mitte April war bei 193 000 der niedrigste Stand seit etwa 50 Jahren erreicht worden.

Theresa May wendet klaren Zeitplan für Rücktritt ab

LONDON - Nach monatelangem Dauerbeschuss aus der eigenen Partei hat die britische Premierministerin Theresa May eine interne Revolte zunächst abgewendet. Das einflussreiche 1922-Komitee der Konservativen Partei setzte seine Drohung, ein neues Misstrauensvotum gegen sie durchzusetzen, zunächst nicht um. Man werde sich nach der geplanten Abstimmung über das Gesetz zur Umsetzung des Brexit-Abkommens erneut treffen, "damit wir uns auf einen Zeitplan zur Wahl eines neuen Chefs der Konservativen Partei einigen", teilte der Vorsitzende, Sir Graham Brady, am Donnerstag mit.

Britischer Ex-Außenminister Johnson: Will Parteichef werden

MANCHESTER - Nach wochenlangem Schweigen hat der britische Ex-Außenminister Boris Johnson bekräftigt, dass er Theresa May als Chefin der Konservativen Partei ablösen will. Am Rande einer Rede in Manchester sagte Johnson am Donnerstag auf die Frage, ob er für eine Nachfolge für das höchste Parteiamt kandiere: "Natürlich werde ich mich bewerben." In der Partei ist es üblich, dass der Parteichef immer auch Anspruch auf den Posten des Premierministers hat, sofern die Konservativen wie momentan die Regierung stellen.

Merkel drängt Wirtschaft zu mehr Frauen in Spitzenjobs

BERLIN - Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat der Wirtschaft mit weiteren politischen Maßnahmen gedroht, falls sich der Frauenanteil in Führungspositionen nicht erhöht. Zwar gebe es heute immerhin 30 Prozent Frauen in den Aufsichtsräten der 100 größten börsennotierten Unternehmen, aber in den Vorständen dieser Unternehmen sehe es für Frauen immer noch deprimierend schlecht aus, sagte Merkel am Donnerstag bei der Jahresversammlung des Verbandes deutscher Unternehmerinnen in Berlin.

Minister: Trump hat mehrere Optionen bei Autozöllen

WASHINGTON - US-Handelsminister Wilbur Ross hat sich nicht klar dazu geäußert, ob Präsident Donald Trump die Entscheidung über die Autozölle verschieben wird. Trump habe "eine Reihe von Optionen", über die er bis Samstag entscheiden werde, sagte Ross am Donnerstag in einem Interview des Senders Fox Business. Trump könne sich dazu entscheiden, die Zölle gegen alle Länder zu verhängen oder nur gegen bestimmte, oder er könne sich entscheiden, den Verhandlungen mehr Zeit zu geben, fügte der Minister hinzu.

USA: Philly-Fed-Index steigt stärker als erwartet

PHILADELPHIA - Das Geschäftsklima in der US-Region Philadelphia hat sich im Mai stärker aufgehellt als erwartet. Der Indikator der regionalen Notenbank (Philly-Fed-Index) stieg von 8,5 Punkten im Vormonat auf 16,6 Zähler, wie die regionale Zentralbank am Donnerstag mitteilte. Analysten hatten im Mittel einen geringfügigen Anstieg auf 9,0 Punkte erwartet.

Frankreich und Zypern schmieden Militärkooperation im Mittelmeer

NIKOSIA - Inmitten der Spannungen um die Ausbeutung der unterseeischen Erdgasvorkommen bei Zypern baut Frankreich seine militärische Zusammenarbeit mit der Republik Zypern aus. Frankreich werde bald den militärischen Teil des Flughafens der westzyprischen Stadt Paphos sowie einen Marinestützpunkt nahe Larnaka nutzen. Dies teilte der zyprische Verteidigungsminister Savvas Angelides am Donnerstag im zyprischen Staatsradio (RIK) mit. Er habe am Vortag ein entsprechendes Kooperationsabkommen mit seiner französischen Amtskollegin Florence Parly in Paris unterzeichnet.

Eurozone: Exportüberschuss geht zurück

LUXEMBURG - Der Ausfuhrüberschuss der Eurozone mit der restlichen Welt ist im März spürbar gesunken. Gegenüber dem Vormonat ging der saisonbereinigte Handelsüberschuss der 19 Euroländer um 2,7 Milliarden auf 17,9 Milliarden Euro zurück, wie das Statistikamt Eurostat am Donnerstag in Luxemburg mitteilte. Zwar stiegen die Exporte um 0,9 Prozent, die Importe erhöhten sich jedoch deutlich stärker um 2,5 Prozent.

Frankreich: Arbeitslosigkeit fällt auf Zehnjahrestief

PARIS - Die Arbeitslosigkeit in Frankreich hat sich im ersten Quartal weiter verringert und einen zehnjährigen Tiefstand erreicht. Die nach den Standards der Internationalen Arbeitsorganisation ILO berechnete Arbeitslosenquote fiel um 0,1 Prozentpunkte auf 8,7 Prozent, wie das Statistikamt Insee am Donnerstag in Paris mitteilte. Das ist der tiefste Stand seit dem ersten Quartal 2009.

Italien: Inflation stagniert bei 1,1 Prozent

ROM - Die Inflation in Italien hat sich im April nicht verändert. Wie im Vormonat betrug die nach europäischen Standards berechnete Teuerung (HVPI) 1,1 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat, wie die Statistikbehörde Istat am Donnerstag nach einer zweiten Schätzung mitteilte. Die erste Erhebung wurde damit um 0,1 Prozentpunkte nach unten korrigiert. Teurer als ein Jahr zuvor waren etwa Genussmittel wie Alkohol und Tabak, deutlich günstiger waren Telekommunikationsdienste. Gegenüber dem Vormonat stiegen die Verbraucherpreise um 0,5 Prozent.

