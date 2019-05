Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für RWE von 30,50 auf 29,00 Euro gesenkt, die Aktie aber weiter auf der "Conviction Buy List" belassen. Das neue Kursziel begründete Analyst Alberto Gandolfi in einer am Donnerstag vorliegenden Studie mit der gestiegenen Verschuldung des Energiekonzerns. Dessen ungeachtet betrachtet der Experte RWE als den am attraktivsten bewerteten Entwickler für Erneuerbare Energien in Europa./tih/edh Veröffentlichung der Original-Studie: 16.05.2019 / 14:38 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0074 2019-05-16/17:05

ISIN: DE0007037129