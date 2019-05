Zu den größeren Gewinnern im DAX zählt heute das Papier des Stahlkonzerns ThyssenKrupp (WKN: 750000). Dies war vor wenigen Tagen schon einmal der Fall, anschließend fiel der Titel jedoch wieder in sich zusammen. Generell hatten die Aktionäre des Konzerns in den vergangenen Jahren nicht viel zu lachen. Ob sich das nun ändert, ist fraglich. Allerdings besteht durchaus die Chance dazu. Schauen wir uns daher mal an, was bei ThyssenKrupp aktuell so alles diskutiert wird.

Gefallen hat den Anteilseignern zuletzt zumindest die Nachricht, dass ThyssenKrupp seinem Stahlgeschäft nun doch treu bleiben wird. Eigentlich wollte man dieses mit der indischen Tata Steel fusionieren und so mittelfristig aus der Stahlproduktion aussteigen. Prinzipiell schien dies eigentlich der richtige Schritt zu sein, anscheinend haben den Anlegern an der Börse die ausgehandelten Konditionen nicht gefallen.

Gratis: Aktien-Tipp mit +500% Kurspotenzial Verpasse nie wieder +1.190%, +253% oder +128% Gewinn:Abonniere jetzt kostenlos den SD Insider! Du kannst Dich jederzeit aus dem Newsletter austragen - Deine Daten werden nicht weitergegeben.Weitere Hinweise zum Datenschutz.

Auf jeden Fall schoss die Aktie nach Absage des Deals kurzfristig stark nach oben. Viele, insbesondere charttechnisch orientierte, Analysten riefen daraufhin schon die Trendwende aus. Aber die Bären waren noch nicht fertig und so wurde die Aktie noch einmal ab- und damit ausverkauft. Allerdings fiel sie trotz dieses erneuten Sell Offs nicht mehr unter das bisherige Korrekturtief bei ca. 11,25 Euro zurück.

Neue Spekulationen sorgen für erneuten Kurssprung der Aktie

In den vergangenen drei Handelstagen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...