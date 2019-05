Berlin (www.fondscheck.de) - Scope hat mehr als 6.100 Fondsratings aktualisiert, so die Experten von Scope Analysis.79 Fonds würden mit einem Upgrade auf (B) den Sprung in den Top-Rating-Bereich schaffen. 32 Fonds seien sogar auf (A) heraufgestuft worden. Analysiert worden seien Fonds, die in Deutschland zum Vertrieb zugelassen seien. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...