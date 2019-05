Jetzt ist offiziell, dass sich in der Alpennation eine nutzerfreundliche eMobility-Allianz formiert: Die elf Partnerunternehmen des Bundesverbands für Elektromobilität (BEÖ) und das Joint Venture Smatrics vernetzen ihre Ladestationen in Österreich. Damit können Kunden an den öffentlichen Ladepunkten der teilnehmenden BEÖ-Mitglieder und von Smatrics ab sofort mit nur einer Ladekarte oder per App einfach ...

