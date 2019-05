S Block, die Blockchain aus Schweden, geht in der Blockchain-Branche mit großen Schritten voran und strebt in naher Zukunft die Marktführerschaft an.

"Die Blockchain-Branche verzeichnete in relativ kurzer Zeit eine Reihe von Höhen und Tiefen, was eine Atmosphäre der hohen Volatilität erzeugt hat", so der CEO von S Block, Ivan Bolonikhin. "S Block möchte sich abheben und unsere Bemühungen sind definitiv erfolgreich, wie die zahlreichen positiven Rückmeldungen renommierter Institutionen der Wall Street während der Konferenz Consensus 2019 in New York gezeigt haben."

Dem CEO zufolge verfügt S Block über vier herausragende Stärken.

S Block ist eine Brieftasche für wertschöpfende digitale Vermögenswerte, die auf weltweit führender Technologie basiert. Der Handel der Vermögenswerte wird von einer führenden Organisation der Wall Street mit gesicherter und nachhaltiger Ertragsgenerierung abgewickelt.

Die Tatsache, dass es sich um eine der sichersten Brieftaschen für digitale Assets handelt, ist die zweite zentrale Stärke von S Block. Sie basiert auf einer militärischen Sicherheitstechnologie der Schweden und gilt als die beste der Welt. Den Gründern zufolge ist es kaum möglich, ihre Sicherheit zu beeinträchtigen.

S Block entwickelt sich im Vergleich zu anderen ähnlichen Brieftaschen auf dem Markt zu einer deutlich überlegenen und benutzerfreundlichen Brieftasche für digitale Assets. Sie ist nicht nur auf die Unterstützung der meisten gängigen Kryptowährungen ausgelegt, sondern unterstützt auch Dutzende anderer Nischen-Kryptowährungen.

S Block möchte eine absolut gerecht und transparent funktionierende Brieftasche für digitale Assets sein. Das Unternehmen will eine Win-Win-Situation für Investoren schaffen und eine Unternehmenskultur des Multisharing fördern. Ivan Bolonikhin und sein Expertenteam für Blockchain-Technologie setzen sich für den Aufbau einer Blockchain-Community ein, die in einem offenen und fairen Umfeld agiert.

Über S Block:

S BLOCK ist eine schnell wachsende Plattform für die Verwaltung digitaler Assets, die für die Blockchain-Branche entwickelt wurde. Diese rasch wachsende Plattform soll im Dienst des digitalen Finanzökosystems stehen und wird in naher Zukunft den kommerziellen Betrieb aufnehmen. Das Unternehmen verfügt über eine ausgezeichnete Unternehmenskultur und führende Erfahrungen im technischen Bereich. S Block ist auf dem besten Weg zur Marktführerschaft in der Blockchain-Branche.

