Das hat die BSNgine heute ausgewiesen.SWUT: SW Umwelttechnik am 16.5. -2,11%, Volumen 296% normaler Tage , FKA: Frauenthal am 16.5. -1,94%, Volumen 321% normaler Tage , POS: Porr am 16.5. -1,74%, Volumen 102% normaler Tage , AMS: AMS am 16.5. 2,08%, Volumen 16% normaler Tage , VLA: Valneva am 16.5. 2,74%, Volumen 28% normaler Tage , S300: startup300 am 16.5. 6,15%, Volumen 3% normaler Tage , Aktie Symbol SK Perf. startup300 S300 6.900 6.15% Valneva VLA 3.380 2.74% AMS AMS 39.350 2.08% Porr POS ...

Den vollständigen Artikel lesen ...