Klagenfurt, 15. Oktober 2019 (pta020/15.10.2019/16:00) - Der Vorstand der Gesellschaft beabsichtigt, bis zu 65.999 Stück neue Aktien der Gesellschaft - dies entspricht rund 10% des derzeitigen Grundkapitals - im Wege einer Barkapitalerhöhung auszugeben.



Die Kapitalerhöhung soll aus dem genehmigten Kapital erfolgen und ein (i) öffentliches Bezugsangebot an bestehende Aktionäre in Österreich sowie (ii) eine allfällige Privatplatzierung nicht im Rahmen des Bezugsangebots gezeichneter Aktien an ausgewählte Investoren umfassen.



Der Gesamtgegenwert der auszugebenden Aktien soll unter einer Schwelle von EUR 2 Millionen liegen. Das Bezugsangebot wird im Einklang mit gesetzlichen Informations- und Veröffentlichungspflichten abgewickelt werden. Eine allfällige Privatplatzierung nicht im Rahmen des Bezugsangebots gezeichneter neuer Aktien sowie die Zulassung der neuen Aktien zum Handel am Amtlichen Handel der Wiener Börse sollen unter Anwendung von Ausnahmen von der Pflicht zur Veröffentlichung eines Wertpapierprospekts erfolgen.



Die Durchführung der Kapitalerhöhung steht unter dem Vorbehalt der Zustimmung des Aufsichtsrats der Gesellschaft sowie der vorherigen Veröffentlichung vorgeschriebener Informationen. Des Weiteren hängen die Bedingungen und der Zeitplan der Kapitalerhöhung vom vorherrschenden Marktumfeld an den Kapitalmärkten ab.



Bestehende Aktien der Gesellschaft sind mit der ISIN AT0000808209 zum Amtlichen Handel der Wiener Börse, Marktsegment standard market auction, zugelassen.



Disclaimer: Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Kauf von Wertpapieren noch die Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika, Deutschland, Österreich oder sonstigen Staaten dar. Ein allfälliges öffentliches Bezugsangebot von Wertpapieren der Gesellschaft erfolgt in Österreich ausschließlich im Einklang mit gesetzlichen Informations- und Veröffentlichungspflichten. Jegliche Kauforders in Bezug auf Wertpapiere der Gesellschaft, die vor Beginn eines öffentlichen Bezugsangebots eingehen, werden zurückgewiesen. Sollte ein öffentliches Bezugsangebot von Wertpapieren der Gesellschaft in Österreich stattfinden, wird die Gesellschaft die Einhaltung vorgeschriebener Informations- und Veröffentlichungspflichten sicherstellen.



