DAX nimmt Fahrt auf, thyssenkrupp gefragt

Nach der gestrigen Kursstabilisierung schoss der DAX am heutigen Donnerstag regelrecht in die Höhe. Dabei hatte es lange Zeit gar nicht so ausgesehen, als sollte es ein besonders positiver Handelstag werden.

Das war heute los. Den Handel hatte der DAX im Minus begonnen und lange Zeit um den Vortagesschluss gedreht. Für die Stimmungsaufhellung sorgte ein erfreulicher Börsenhandel an der Wall Street. Obwohl US-Präsident Donald Trump den Nationalen Notstand im Telekommunikationssektor ausgerufen hat, um beispielsweise den chinesischen Handyhersteller und Netzwerkausrüster Huawei vom Ausbau des Mobilfunknetzes der Zukunft fernzuhalten, scheinen Anleger offenbar immer noch an eine Lösung im Handelsstreit zwischen den Weltmächten China und USA zu glauben.

Das waren die Tops & Flops. Im DAX setzte sich die thyssenkrupp-Aktie (WKN: 750000 / ISIN: DE0007500001) ganz weit von der Konkurrenz ab. Das Papier schoss zeitweise um mehr als 10 Prozent in die Höhe. Damit ging die beeindruckende Achterbahnfahrt der vergangenen Tage für den Stahl- und Technologiewert weiter. Die Nachrichtenagentur Reuters hatte berichtet, dass der finnische Spezialist für Aufzüge und Rolltreppen, Kone (WKN: A0ET4X / ISIN: FI0009013403), die thyssenkrupp-Aufzugssparte ins Visier genommen hätte.

