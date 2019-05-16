sprite-preloader
Anzeige
Mehr »
Donnerstag, 16.05.2019 Börsentäglich über 12.000 News von 608 internationalen Medien

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Passende Knock-Outs zu Ihrer Suchanfrage (Anzeige)
Erweiterte
Suche
lynx
Ad hoc-Mitteilungen

1,738 Euro		+0,067
+4,01 %
WKN: A2N8GW ISIN: CA78471G1000 Ticker-Symbol: 9SB 
Aktie:
Branche
Biotechnologie
Aktienmarkt
CSE 25
1-Jahres-Chart
SOL GLOBAL INVESTMENTS CORP Chart 1 Jahr
1-Woche-Intraday-Chart
SOL GLOBAL INVESTMENTS CORP 1-Woche-Intraday-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
1,60
1,70
19:27
1,629
1,68
08:00
Firmen im Artikel
1-Woche-Intraday-Chart
SOL GLOBAL INVESTMENTS CORP
SOL GLOBAL INVESTMENTS CORP Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
SOL GLOBAL INVESTMENTS CORP1,738+4,01 %