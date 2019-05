Nanjing, China (ots/PRNewswire) - Am 5. Mai hat Suning.com, die Tochtergesellschaft der Suning Holdings Group ("Suning"), gemeldet, dass die 37 Wanda Department Stores, die das Unternehmen im letzten Februar übernommen hat, jetzt offiziell in Suning.com Plaza umbenannt wurden. Der erste umfirmierte Store öffnet Ende Mai.



Hou Enlong, CEO von Suning.com, sagte im Rahmen der Pressekonferenz beim 6/18 Shopping Festival des Unternehmens, dass die 37 brandneuen Suning.com Plazas die von Wanda Department Store akkumulierten Lieferantenvorteile beibehalten werden. Durch Integration der Online- und Offline-Shopping-Konzepte von Suning (wie RedBaby, Suning JIWU, Suning Convenience Stores) wird das neue Store-Modell aber in einen innovativen Smart Retail-Komplex umgewandelt, wo moderne Konsumenten essen, shoppen und Unterhaltungsangebote in Anspruch nehmen können.



Zusammen mit den 19 Suning.com Plazas und 16 Suning Plazas betreibt Suning derzeit 72 Shopping-Komplexe und gleichzeitig das größte in Eigenregie geführte Smart Retail-Komplexsystem in China.



Als Chinas führender Omnichannel-Smart-Retailer arbeitet Suning.com seit seinen Anfängen an einem allumfassenden Retail-Ökosystem mit Online- und Offline-Präsenz, um ein diversifiziertes Shopping-Erlebnis mit klarem Auftritt anzubieten, das Konsumenten jederzeit und überall genießen können. Suning.com Plaza wird Sunings Bezahlmethoden und den kostenlosen Lieferservice im Drei-Kilometer-Radius von Suning Logistics anbieten. Darüber hinaus wird das neue Konzept in einheimische und ausländische Lieferkettenmechanismen investieren, um toptrendige Marken zu offerieren, und mit angesehenen Modeeinkäufern zusammenarbeiten, um ein zeitgemäßes Konsumentenerlebnis zu liefern.



Im März 2019 hat Suning eine strategische Vereinbarung mit der Italian Trade Agency unterzeichnet, um die Kooperation zwischen den beiden Parteien zu vertiefen und hochwertige italienische Marken auf dem chinesischen Markt über Sunings beliebte Online- und Offline-Plattformen anzubieten. Dies gilt als wichtiger Schritt für Suning, um mit Spezialisierung auf Mode und allgemeine Handelswaren seine internationale Lieferkette zu optimieren.



Derweil baut Suning mit Suning.com Plaza die Vorteile seiner Online- und Offline-Channel weiter aus, und die Verbraucher können sich über einen umfassenden und diversifizierten Service freuen, gestützt auf Suning Big Data. Smart Retail-Lösungen und zielgerichtetes, personalisiertes Marketing ermöglichen ein nahtloses, müheloses und effizientes Shopping-Erlebnis.



Mit seinem eigenen Smart Retail-System als Herzstück will Suning das neue Suning.com Plaza mit hohem digitalem Informationsgehalt innovativ aufstellen. Dabei kommen leistungsfähige Technologien wie Data Learning, künstliche Intelligenz und IoT zum Einsatz, um die Digitalisierung des operativen Geschäfts im stationären Handel voranzutreiben. Dabei geht es um eine höhere Servicequalität und Profitabilität insgesamt sowie die Neufassung eines Erfahrungsmodells, das sich stärker an modernen Verbraucherkonzepten und -gewohnheiten orientiert.



Im Februar 2019 gab Suning die Übernahme sämtlicher Wanda Department Stores im ganzen Land bekannt (Teil der Wanda Group, ein chinesischer Entwickler von Gewerbeimmobilien), um seinen Fußabdruck im stationären Handel zu vergrößern und die Lieferkette für alle Warenkategorien zu optimieren. Davon sollen die lokalen Verbraucher und der chinesische Einzelhandel gleichermaßen profitieren.



Suning Holdings Group wurde im Jahre 1990 gegründet und ist mit zwei börsennotierten Unternehmen in China und Japan eines der führenden Handelsunternehmen in China. Im Jahr 2018 lag das Unternehmen mit einem Jahresumsatz von 557,875 Mrd. RMB (ca. 69 Mrd. EUR) auf Platz 2 unter den Top 500 nichtstaatlichen Unternehmen in China. Sunings selbsterklärte Mission ist die "Führerschaft im Ökosystem quer durch alle Industrien durch Verbesserung der Lebensqualität für alle Menschen". Das Unternehmen hat sein Kerngeschäft in acht vertikalen Märkten gestärkt und ausgebaut: Suning.com, Logistik, Finanzdienstleistungen, Technologie, Immobilien, Sport, Medien & Unterhaltung sowie Investment. 2017 und 2018 schaffte es Suning.com auf die Fortune Global 500-Liste.



